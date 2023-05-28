Пять лет BingX: вехи, проблемы и видение будущего

BingX, ведущая мировая биржа криптовалют отметила свое пятилетие. Это событие является подходящим моментом, чтобы задуматься о производительности платформы, признать трудности, с которыми пришлось столкнуться, и наметить захватывающее будущее, которое ждет нас впереди.

За последние пять лет BingX прочно зарекомендовала себя как надежная платформа для миллионов криптоэнтузиастов по всему миру. В течение 5-го года платформа расширила свое глобальное присутствие, предоставив более 5 миллионам пользователей безопасные, инновационные и удобные услуги по торговле криптовалютой в более чем 100 странах и регионах. Будучи первой криптобиржей, предоставляющей услуги социального трейдинга, BingX объединила 8000 элитных трейдеров и 20 000 профессиональных трейдеров и разработала всестороннюю экосистему социального трейдинга, в которой все пользователи и трейдеры могут общаться и развиваться.

BingX запустил ряд первых в своем роде продуктов и услуг, таких как ваучеры на покрытие убытков для копитрейдинга, сеточная фьючерсная торговля и робот Infinity Grid. Сочетая криптовалюту и традиционные финансы, BingX интегрируется с такими платформами, как MT5, и запустила торговлю на сигналах, которая улучшает возможности торговли стандартными фьючерсами и бессрочными фьючерсами. BingX мгновенно конвертирует более 500 валют и поддерживает более 200 целевых контрактов, а ежедневно на платформе торгуют более 150 000 пользователей с самым высоким ежедневным объемом торгов, превышающим 10 миллиардов долларов США.

Считая своим главным приоритетом доверие пользователей и прозрачность платформы, BingX взяла на себя инициативу и опубликовала отчет Proof-of-Reserve, который помог укрепить уверенность в отрасли в критический момент. BingX придает первостепенное значение обеспечению безопасности и защиты активов пользователей. Надежные протоколы безопасности, расширенное шифрование и многофакторная аутентификация были реализованы для обеспечения безопасной торговой среды. На сегодняшний день BingX была удостоена награды «Лучшая криптовалютная биржа» по версии TradingView Broker Awards как в 2021, так и в 2022 году.

Отмечая свои успехи, BingX признает трудности, с которыми она столкнулась на этом пути. Криптовалютная индустрия динамична и постоянно меняется, создавая различные препятствия, требующие адаптивности и устойчивости. BingX столкнулась с технологическими достижениями, изменениями в законодательстве, колебаниями рынка и растущими ожиданиями клиентов, которые требовали проактивных стратегий и постоянного развития. Однако благодаря стратегическому планированию, адаптивности и постоянному совершенствованию BingX продемонстрировала устойчивость к преодолению этих препятствий и укрепила свои позиции лидера в отрасли.

В ближайшем будущем BingX планирует укрепить свои позиции в качестве ведущей биржи криптовалют и наметила многообещающую дорожную карту. Компания по-прежнему привержена своему видению и продолжает отдавать приоритет удовлетворенности пользователей, инновациям и безопасности. В будущем BingX сосредоточится на расширении ассортимента своих продуктов, совершенствовании своей торговой инфраструктуры и внедрении более оригинальных и передовых функций для удовлетворения растущих потребностей своей пользовательской базы. Компания также стремится развивать стратегическое партнерство с лидерами отрасли и способствовать развитию и интеграции таких технологий, как блокчейн, децентрализованные финансы (DeFi) и искусственный интеллект (AI), которые откроют новые возможности для пользователей и будут способствовать дальнейшим инновациям.

Элвиско Кэррингтон, директор по связям с общественностью и коммуникациям BingX, высказался: «Мы невероятно гордимся тем, чего BingX достигла за последние пять лет. Пятая годовщина BingX подчеркивает ее неизменную приверженность расширению границ возможного в мир криптовалюты. Проблемы, с которыми мы столкнулись, укрепили нашу решимость, а поддержка со стороны наших пользователей сыграла важную роль в нашем успехе. По мере нашего продвижения вперед мы рады открывающимся возможностям и по-прежнему привержены предоставлению исключительного торгового опыта для нашего глобального сообщества».

Поскольку криптоиндустрия продолжает развиваться, обеспечение безопасности цифровых активов и транзакций пользователей становится первостепенной задачей. BingX осознает эту потребность и объединила усилия с CoolBitX, известной своим опытом в разработке инновационных решений безопасности для экосистемы блокчейна. BingX будет использовать передовую технологию безопасности CoolBitX, в том числе CoolWallet, аппаратный Bluetooth-кошелек размером с кредитную карту, который поддерживает различные токены, такие как Bitcoin, Etherium и многие другие.