Pylontech стремится предоставить клиентам дополнительные ресурсы

Компания Pylon Technologies Co., Ltd. (далее «Pylontech» или «Компания»), являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков систем накопления энергии (СНЭ), объявила о том, что несмотря на плотный график она движется к реализации плана по расширению своих мощностей до 4 ГВт⋅ч в течение трех лет.

Отметив успешное проведение IPO на Шанхайской фондовой бирже Star Market 30 декабря 2020 года в качестве первой зарегистрированной на бирже компании, специализирующейся на хранении энергии, что позволило Pylontech привлечь более 2 млрд юаней (около 301 млн долл. США), глава компании Pylontech Вэнь Тань (Wen Tan) заявил: «После перерыва, взятого нами всего на несколько дней по случаю празднования китайского Нового года, мы смогли продолжить процесс расширения мощностей по производству аккумуляторных элементов и накоплению энергии. Это крайне необычно с точки зрения китайских традиций, но мы стремимся предоставить нашим клиентам, которым пришлось подождать, дополнительные ресурсы».

Начиная с 2013 года компания осуществляет стратегическую программу по созданию системы накопления энергии на базе аккумуляторных батарей (СНЭБ) для мирового рынка. В последние годы Pylontech демонстрирует устойчивый и стремительный рост за счет использования преимуществ вертикально интегрированных систем СНЭ LFP. Продукция компании охватывает полный диапазон напряжений (от 12 до 1500 В) и мощностей (от 500 Вт·ч до более чем 100 МВт·ч), а также удовлетворяет спрос на СНЭ бытового, коммерческого и промышленного назначения и услуги, связанные с электросетями.

Анализ показывает, что мировой рынок систем накопления энергии развивается быстрыми темпами, и на одни только системы накопления энергии на основе литий-ионных аккумуляторов спрос значительно растет на фоне дефицита предложения. Это означает, что Pylontech находится в благоприятном положении. По имеющимся данным, в 2019 году общемировой спрос на литий-ионные батареи для базовых станций связи составил 12,1 ГВт·ч, а к 2025 году он предположительно достигнет 60 ГВт·ч.

«В течение последнего десятилетия мы пересматривали концепцию производства, хранения и потребления электроэнергии совместно с нашими партнерами по всему миру, — сообщил вице-президент компании по внешнеэкономической деятельности Джеффри Сун (Geoffrey Song). — Непрерывное новаторство и широкое сотрудничество — единственный путь к созданию эффективной, экологически безопасной и финансово доступной новой энергетической структуры. Мы твердо верим в обязательства мировых лидеров в отношении углеродной нейтральности и стремимся внести свой вклад в это движение».