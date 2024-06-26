Pylontech запустила новое поколение решений для хранения энергии на Intersolar Europe 2024

На выставке Intersolar Europe 2024 компания Pylontech, ведущий мировой поставщик ESS с более чем 10-летним успешным опытом работы на рынке накопителей энергии, запустил свое новое поколение решений для хранения энергии в жилых помещениях, Force H3X.

Решение Force H3X хорошо интегрировано с аккумуляторной батареей, BMS, инвертором и EMS в одной системе и характеризуется высокой безопасностью, гибкости по требованию, выдающейся производительностью и интеллектуальным управлением.

Pylontech уже более 10 лет фокусируется на секторе хранения энергии, в частности, благодаря собственным технологиям в области управления элементами, батареями, модулями и системной интеграцией. Компания поставила более миллиона систем по всему миру.

«Решение Force H3X разработано для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов. Это не просто аккумулятор или простая комбинация инвертора и аккумулятора. Оно представляет собой наш комплексный ответ требованиям рынка, — сказал Джеффри Сонг (Geoffrey Song), вице-президент Pylontech. — Pylontech стремится создавать ценность для клиентов с помощью надежных, эффективных и интеллектуальных решений для хранения энергии. По мере того, как мы продолжаем изучать развитие и применение технологий хранения энергии, мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с большим количеством партнеров, чтобы обеспечить большую ценность для клиентов, способствуя прогрессу отрасли и устойчивому развитию общества».

Компания Pylontech является ведущим поставщиком систем хранения энергии. Компания Pylontech, основанная в 2009 году, уже более 10 лет занимается сектором хранения энергии. Она вертикально интегрирует отраслевую цепочку и осваивает ключевые технологии в таких областях, как аккумуляторные элементы, модули, системы управления батареями и системная интеграция. Pylontech развернула более миллиона комплектов систем хранения энергии, обслуживающих более 80 стран и регионов по всему миру.