QCY выпустила беспроводные наушники MeloBuds Pro с активным шумоподавлением  

QCY, ведущий аудиобренд, известный своим опытом в области беспроводных аудиотехнологий, объявил о выпуске беспроводных наушников-вкладышей с адаптивной системой активного шумоподавления MeloBuds Pro Adaptive ANC. Эти беспроводные наушники обеспечивают звук в высоком разрешении и стерео с мощной системой активного шумоподавления.

Оснащенные адаптивной системой активного шумоподавления (ANC), наушники MeloBuds Pro автоматически регулируют шумоподавление, адаптируясь к уху, анализируя структуру слухового прохода и то, как носятся наушники-вкладыши. Система ANC обеспечивает широкий частотный диапазон (от 20 Гц до 2500 кГц) с максимальной глубиной шумоподавления до 46 дБ. Благодаря 6 микрофонам и конструкции, минимизирующей шум ветра.

Модель MeloBuds Pro поддерживает кодек высокого разрешения LDAC, имеет сертификат Hi-Res Audio Wireless и обеспечивает быструю передачу данных со скоростью до 990 кбит/с. Современный алгоритм пространственного аудио расширяет звуковую сцену, обеспечивая стереозвучание на 360°.