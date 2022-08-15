Quick Heal объединяет усилия с RevBits для укрепления своего портфеля кибербезопасности

Компания Quick Heal Technologies, являющаяся одним из лидеров в сфере кибербезопасности, начала сотрудничать с RevBits в целях удовлетворения потребностей правительственных организаций в современных средствах защиты локальной инфраструктуры. Это партнерство поможет компании Quick Heal усилить ассортимент продукции Seqrite, а RevBits — расширить свое присутствие на рынке Индии. Кроме того, целью сотрудничества является оказание помощи правительственным организациям, предпочитающим устанавливать свои критически важные системы локально, а не в облаке, с тем чтобы обеспечить их безопасную и бесперебойную работу без страха кибератак.

Д-р Санджай Каткар (Sanjay Katkar), директор по маркетингу и главный технический директор Quick Heal Technologies Ltd, заявил следующее: «Мы рады сотрудничеству с одним из ведущих поставщиков комплексных решений в сфере кибербезопасности в лице RevBits, известной своим уникальным трехфазным методом обнаружения, который может защитить компании даже от самых сложных атак. Кроме того, он дополняет наш существующий портфель средств обеспечения безопасности Seqrite и поможет нам еще больше расширить ассортимент продукции Seqrite для обеспечения наших клиентов лучшими инструментами кибербезопасности. Quick Heal стремится к инновациям в соответствии с постоянно меняющимся ландшафтом угроз и разрабатывает решения, полностью соответствующие этой цели. Мы продолжим сотрудничество с другими такими игроками в целях совершенствования наших продуктов и услуг, укрепляя лидирующее положение на рынке сегодня, завтра и в дальнейшем».

Генеральный директор RevBits Дэвид Шиффер (David Schiffer) заявил следующее : «Мы чрезвычайно гордимся тем, что были выбраны такой крупной и уважаемой компанией, как Quick Heal. Они являются ведущим поставщиком EPS в Индии с долей рынка 80%, а их решения доступны более чем в 40 странах через международные представительства и тысячи торговых партнеров. Сочетание технологий RevBits с репутацией и охватом рынка Quick Heal Technologies, несомненно, окажется успешным. Согласно консервативным прогнозам, в течение следующих трех лет компания RevBits получит дополнительный вклад в годовую регулярную выручку в размере более $10 млн со значительным потенциалом роста».