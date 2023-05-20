«Р7-Офис»: как составить брачный договор

Общество
20 мая 2023

Опубликован шаблон брачного договора в текстовом редакторе «Р7-Офис».

В текстовом редакторе таблиц «Р7-Офис» опубликован шаблон брачного договора, который позволит обезопасить себя и свое имущество на случай развода. Договор поможет разрешить возможные споры по поводу имущества, принадлежащего каждому из супругов до заключения брака, вложении средств одним супругом в имущество другого, предпринимательской деятельности одного из супругов, смерти одного из супругов и других ситуаций. При желании шаблон можно скачать прямо из редактора.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.

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