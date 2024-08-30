«Р7»: Призовой фонд чемпионата по работе с таблицами составит 1 млн рублей

АО «Р7» анонсировало проведение всероссийского чемпионата по работе с редактором таблиц. Призовой фонд соревнований — 1 млн рублей.

Турнир будет проходить с 20 августа по 10 декабря, и пройдет в несколько этапов. Участниками мероприятия могут стать команды от российских компаний. В состав каждой команды войдет по три человека.

В ходе соревнований участникам предстоит решить практический кейс. Экспертная комиссия займется оценкой результатов. Основные критерии при выборе победителя — оптимальность решения, правильность результата, соответствие поставленной задаче, время, в течение которого кейс был решен.

Финал состоится 10 декабря в Петербурге. Мероприятие пройдет в очном формате при участии 10 топ-команд. Им предстоит разработка конкурсного мини-проекта на основе основных параметров и предложенных условий.

Поддержку всероссийскому чемпионату окажет «Газпром нефть».

Пользу из такого рода мероприятий главным образом извлекают сотрудники российских компаний, убеждены в «Р7».