Рабочая группа по здравоохранению G20 призывает подготовиться к новым пандемиям

На втором совещании Рабочей группы по здравоохранению (HWG) мировые лидеры выступили с инициативой создания нового глобального чрезвычайного фонда для будущих пандемий и уделили первоочередное внимание задаче содействия более широкому обмену данными секвенирования геномов, а также вопросу о том, как Фонд финансовых посредников (FIF) функционирует под эгидой Всемирного банка при подготовке к будущим пандемиям.

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин (Budi Gunadi Sadikin) призвал государства-члены «Большой двадцатки» не допустить, чтобы пандемия прошла без извлечения ценных уроков.

«Величественные горы появляются только благодаря могучим землетрясениям. Я считаю, что это верно не только для вулканов, но и для человечества. Во время каждого кризиса зарождаются большие возможности», — заявил г-н Садикин, выступая в Ломбоке (провинция Западная Нуса-Тенгара, Индонезия).

Основными вопросами, рассмотренными на этом совещании, состоявшемся 6–8 июня 2022 года, были мобилизация финансовых ресурсов для борьбы с пандемиями в будущем.

Государства-члены «Большой двадцатки» обсудили уроки, извлеченные из успешных инициатив реагирования в области здравоохранения, таких как COVAX и акселераторы ACT, которые эффективно работали во время пандемии в области внедрения вакцин, терапии и диагностики.

«Большая двадцатка» и ее партнеры, такие как GISAID, в настоящее время изучают возможности оптимизации геномного наблюдения и надежных механизмов обмена данными, что позволит миру быстро выявлять новые патогенные микроорганизмы, способные создать новые угрозы для глобального здравоохранения.

«Нам нужна более постоянная координационная платформа, которая могла бы охватывать пять ключевых сфер, включающих доступ к контрмерам, координацию действий в чрезвычайных ситуациях, совместную разведку, защиту сообществ и клиническую помощь нуждающимся пациентам», — заявил министр здравоохранения Индонезии.

Индонезия обязалась пожертвовать в FIF 50 млн долл. США. В рамках председательства в «Большой двадцатке» Индонезия также будет лоббировать организации и доноров с тем, чтобы фонд приносил пользу соответствующим целевым странам в целях предотвращения конфликтов интересов доноров и организаций.

Д-р Тедрос Аданом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus), генеральный секретарь ВОЗ, дал высокую оценку председательству Индонезии, приоритетной задачей которого стало создание архитектуры глобальной системы здравоохранения и включение этого вопроса в повестку дня «Большой двадцатки».

«Мы должны извлечь уроки из этой пандемии, поскольку она не будет последней», — заявил д-р Тедрос.