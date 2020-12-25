Работники АО «Амуруголь» проводят ставшую традиционной социальную акцию «Декабрь добрых дел»

Общество
25 декабря 2020

Сотрудники входящего в состав «Русского угля»  АО «Амуруголь» (контролируется Группой «САФМАР» Михаила Гуцериева) уже привычно ведут активную благотворительную деятельность. В текущем месяце ими реализуется уже традиционная социальная акция «Декабрь добрых дел». В рамках этой акции горняки оказывают помощь тем, кто нуждается в особой заботе. К примеру, антисептики, медицинские маски и новогодние подарки получили от них пожилые люди в Райчихинском доме-интернате.

Не обходят своим вниманием сотрудники «Амурского угля» и воспитанников детских домов Приамурья — в преддверие Нового года они традиционно передали им подарки. Сладкие презенты будут вручены горнякам-ветеранам, детям из малообеспеченных семей, учащимся воскресных школ, а также юным участникам образцового детского ансамбля «Карамельки» из Райчихинска.

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