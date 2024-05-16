Работы российских креаторов ждут в Республике Корея. Продолжается прием работ на международный фестиваль рекламы MADSTARS

Крупнейший в Азии международный фестиваль рекламы, маркетинга и цифровых креативных решений MADSTARS продолжает прием работ. Участие доступно в 17 номинациях, среди которых все виды коммерческой и социальной рекламы (телевизионная, печатная, наружная и т. п.), цифровые решения, PR-кампании, интегрированные маркетинговые коммуникации и другие.

В конкурсе могут принять любые работы, опубликованные в период с 1 мая 2023 года по 15 июня 2024, созданные как профессиональными агентствами, так и специалистами-фрилансерами. Кроме того, доступна бесплатная отдельная категория участия для студентов и всех желающих, в которую можно подать любые свои креативные идеи.

Все работы принимаются онлайн, на сайте фестиваля, до 15 июня 2024 года. Объявление победителей и церемония награждения состоится в рамках фестиваля, включающего также мастер-классы и лекции от ведущих мировых креаторов, с 21 по 23 августа в Пусане, курортной столице Южной Кореи.