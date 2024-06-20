RAEDIAN представила на Intersolar EXPO.2024 новое поколение «умных» зарядных станций

RAEDIAN — международная компания, обладающая более чем 10-летним опытом исследований, разработок и производства зарядных устройств для электромобилей. Особое внимание на выставке Intersolar привлекли следующие технологические достижения RAEDIAN:

Функция DLM (динамическое управление нагрузкой) контролирует электрические нагрузки в режиме реального времени. Функция может динамически регулировать выходную мощность зарядки. Она защищает электробезопасность в режиме реального времени и повышает электрическую эффективность.

Функция Solar Smart Charger обеспечивает автономное потребление фотоэлектрической энергии благодаря расширенному набору SC KIT и вспомогательному программному обеспечению. Эта функция снижает затраты на электроэнергию более чем на 50 %.

Учет в соответствии с требованиями MID за счет интеграции благодаря технологической инновации зарядного оборудования со средствами учета, отвечающими требованиям MID, обеспечивает значительную экономию и устраняет необходимость в отдельной установке счетчиков электроэнергии.

Бесплатная система управления зарядкой позволяет операторам управлять зарядными станциями независимо, в том числе осуществлять мониторинг состояния в режиме реального времени, управлять выполняющими зарядку пользователями с применением категорий, вести учет потребляемой энергии и выставление счетов и использовать другие функции.

Недавно выпущенное приложение-установщик поддерживает разнообразные онлайн-запросы, поиск по спецификациям изделий, видеоруководство по установке, переадрессацию протокола OCPP и т. д. Это приложение упрощает установку, эксплуатацию и техническое обслуживание и обеспечивает снижение эксплуатационных расходов для клиентов.

Серия Gemini («умная» зарядная станция общего пользования) стала самым привлекательным и конкурентоспособным продуктом и решением RAEDIAN из представленных на выставке.

Внешний вид отлитого из алюминиевого сплава изделия делает его дизайн стильным и исключительным. И это обеспечивает прочность, длительную стойкость к коррозии и сверхдлительный срок службы изделия (более 10 лет). Эти особенности обеспечивают выдающиеся передовые преимущества и конкурентоспособность для сценариев зарядки общего пользования.

Распределение питания на два разъема позволяет чередовать зарядку и использовать среднее распределение мощности между двумя зарядными интерфейсами.

Стандартные электронные замки и заслонки защищают от случайных прикосновений и гарантируют безопасность зарядки. Кроме того, это позволяет предотвратить расшатывание, повреждение и кражу разъемов для зарядки. 8-дюймовый рекламный экран с высоким разрешением обеспечивает отличное взаимодействие и удобство.