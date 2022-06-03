Rainwater Charitable Foundation объявил о партнерстве с с Оксфордом в разработке лекарств

Благотворительный фонд Rainwater Charitable Foundation (RCF), один из крупнейших независимых спонсоров исследований в области нейродегенеративных заболеваний, сегодня объявил о своем партнерстве с исследовательским институтом при Оксфордском университете, занимающимся разработкой новых лекарственных средств для лечения болезни Альцгеймера (ARUK-ODDI). Целью этого партнерства является ускорение разработки новых лекарственных средств, направленных на лечение таупатии, группы прогрессивных нейродегенеративных заболеваний.

RCF и ARUK-ODDI будут совместно работать над изучением открытий, сделанных главными исследователями программы Tau Consortium на начальном этапе, применяя комплексный подход к разработке новых лекарственных средств для продвижения этих открытий в клиническую практику. ARUK-ODDI предлагает лучшие методики проверки целевых показателей, разработки и выполнения анализов, вычислительной и медицинской химии (всасывание, распределение, метаболизм и выведение). Глубокие знания в области базовых механизмов биологии и таупатии, полученные от главных исследователей программы Tau Consortium, дополнят опыт команды ARUK-ODDI в области исследований новых лекарственных средств. Целью этого партнерства является создание условий для будущего сотрудничества с целью создания возможностей для клинических испытаний и коммерциализации разрабатываемых лекарственных средств.

«Это совместное партнерство является важным шагом вперед в реализации наших планов по внедрению в клиническую практику возможных методов лечения пациентов, страдающих таупатией», — заявила доктор наук Летиция Толедо-Шерман (Leticia Toledo-Sherman), старший директор по разработке новых лекарственных средств Tau Consortium при RCF. — «Оксфордская команда исследователей сочетает глубокое понимание болезни Альцгеймера, основных видов таупатии и нейровоспалений со знаниями в области разработки лекарственных средств. Это сочетание и их опыт внедрения научных программ в клиническую практику будут способствовать успеху наших исследований методов терапии».

Профессор Джон Дэвис (John Davis), директор по развитию бизнеса Британского исследовательского альянса по разработке лекарств от болезни Альцгеймера,

заявил: «Консорциум Tau Consortium благотворительного фонда Rainwater Charitable Foundation объединил многие из лучших в мире групп по исследованию таупатии, что привело к успехам в выявлении ключевых молекулярных механизмов в таупатии и вызываемых ими серьезных нейродегенеративных заболеваний. Исследовательский институт по разработке новых лекарственных средств для лечения болезни Альцгеймера при Оксфордском университете с радостью сотрудничает с RCF в целях дальнейшего внедрения новейших научных достижений в принципиально новые терапевтические подходы, которые, как мы надеемся, в конечном итоге принесут пользу пациентам».

Благотворительный фонд Rainwater Charitable Foundation (RCF) был создан в начале 1990-х годов известным частным инвестором и филантропом Ричардом Рейнуотером (Richard E. Rainwater). RCF поддерживает ряд программ в сфере образования по системе К-12, медицинских исследований и других социально значимых проектов. Для выполнения своей миссии по ускорению разработки новых методов диагностики и лечения нейродегенеративных расстройств, связанных с патологиями тау-белка, команда медицинских исследований благотворительного фонда RCF управляет программой Tau Consortium и призовой программой Rainwater. Фонд RCF, в который на сегодняшний день вложено более 145 млн долларов, способствовал проведению клинических исследований восьми лекарственных средств с участием людей.

Исследовательский институт по разработке новых лекарственных средств для лечения болезни Альцгеймера при Оксфордском университете (ARUK — ODDI) — это научно-исследовательская группа, входящая в состав Центра по разработке новых лекарственных средств (CMD) Оксфордского университета. CMD представляет собой объединение исследовательских групп в рамках медицинского факультета колледжа Наффилд с дополнительными дисциплинами и объединяющей миссией, заключающейся в исследованиях в области трансляционной биологии и знакомстве с новейшими терапевтическими подходами. Институт ARUK-ODDI был основан в 2014 году за счет субсидии в размере 10 млн фунтов стерлингов от фонда Alzheimer’s Research UK, возобновленной в 2020 году, и входит в состав благотворительного Альянса по разработке новых лекарственных средств, финансируемого благотворительными организациями, с параллельно работающими институтами в Кембридже и Лондоне (Великобритания). В состав ARUK-ODDI входят научные эксперты в области клеточной и молекулярной нейробиологии, молекулярные фармакологи, специалисты по скринингу, вычислительные и медицинские химики, работающие в центрах мирового класса в самом сердце биомедицинского кампуса Оксфордского университета. Миссия ARUK-ODDI заключается в разработке новых целей, определенных научными сотрудниками, и проведении в сотрудничестве с ними серии химических исследований и проверки правильности концепции для обоснования последующих разработок.

Alzheimer’s Research UK — это ведущая британская благотворительная организация, специализирующаяся на поиске средств для профилактики, терапии и лечения деменции.