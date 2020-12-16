Растущая инфляция не даст Банку России снизить ставку

Главную интригу накануне последнего в этом году заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке 18 декабря создаст рост инфляции, пишет «Эксперт Урал».

Почему растут цены

По данным Росстата, в ноябре инфляция ускорилась с 3,2% до 4,4% год к году. Таким образом, инфляция уже превысила планку прогноза ЦБ на этот год, диапазон которого находится в интервале 3,9 — 4,2%. Основной вклад в динамику внес продовольственный сегмент, цены в нем выросли в ноябре на 5,8% против 4,8% в октябре.

Непродовольственные товары и услуги подорожали лишь на 0,1 п.п. до 3,6% в годовом исчислении.

«Столь неоднородная динамика инфляции последний раз наблюдалась в «шоковом» апреле этого года. Тогда мы связывали такой рост с ажиотажным спросом на продукты питания первой необходимости», — пишет главный аналитик Рафйффайзенбанка Станислав Мурашов.

Из продовольственных товаров высокую динамику показали подсолнечное масло и сахар. Графики попали в центр внимания президента страны: в ходе видеосовещания Владимир Путин заявил, что повышение цен является «попыткой подогнать внутренние цены под мировые». Глава государства призвал власти принять конкретные меры по сдерживанию цен, и всю прошлую неделю СМИ обсуждали новости о намерении правительства ввести предельные цены на сахар и подсолнечное масло (45 и 110 рублей за кг соответственно).

Между тем авторы телеграмм-канала MMI подсчитали, что цены на эти продукты снижались на протяжении трёх лет, а сейчас лишь догнали общую инфляцию. Для этого были объективные факторы: сахар дорожает из-за резкого снижения урожая сахарной свеклы, но с учетом прошлогодних запасов дефицита на рынке нет, поэтому цены на сахар, скорее всего, стабилизируются и без введения ограничений. Рост цен на масло спровоцировала Турция, которая ещё летом отменила импортные пошлины на подсолнечник и подсолнечное масло. Если бы российское правительство отреагировало оперативно, повысив экспортные пошлины, то всплеска удалось бы избежать. Но правительство приняло это решение только сейчас, и оно должно оказать стабилизирующее влияние. «Поэтому заявления о предельных ценах выглядят как чистой воды показуха», —резюмируют авторы канала.

— Цены на сахар поднялись из-за неблагоприятной динамики предложения, а не роста спроса, — приводит свои аргументы аналитик банка «Открытие» Андрей Никандров. — Рынок сахара стал жертвой волатильности урожая, в результате перепроизводства в предыдущие годы цены на сахар в 2019 году снизились на 42% год к году относительно максимумов 2016 года, что привело к сокращению производства и в свою очередь способствовало нынешнему росту цен.

Сигналы ЦБ

ЦБ, однако, не видит особых рисков в повышении инфляции и считает динамику временной, именно под таким заголовком вышел ноябрьский обзор ЦБ «О чем говорят тренды». «Регулятора, судя по всему, не пугает даже возможное повышение инфляции и до 5% в ближайшие месяцы», — рассуждает Станислав Мурашов.

Сигналы регулятора на этот раз аналитики ловили в большом интервью главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной агентству Bloomberg. В этом интервью председатель Банка России заявила, что ожидает инфляцию не выше 5% в феврале следующего года. При этом она вновь подтвердила, что потенциал для дальнейшего смягчения политики сохраняется. И это обуславливает весьма разнообразный разброс прогнозов по ставке 18 декабря.

Руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка» Наталия Орлова считает, что ставка останется без изменений на уровне 4,25%:

— Главная причина — ускорение инфляции в ноябре этого года и отток депозитов из банковской системы в октябре, эти два фактора не позволят ЦБ двигать ставку еще ниже.

Андрей Никандров также считает, что сложившаяся инфляция уменьшает вероятность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Банка России.

В пользу такого решения высказался глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Первого Евразийского конгресса.

Ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% и аналитики ПСБ. По их мнению, фактор высоких инфляционных рисков в краткосрочной перспективе является базовым, и он пока не позволяет продолжать снижение ставки: «Кроме того существенно выросли и инфляционные ожидания населения и бизнеса. Их уровень приблизился к максимумам начала 2019 года, когда из-за повышения ставки НДС инфляция превысила 5%. В текущем прогнозном периоде мы таких уровней не ожидаем. Кроме того, ЦБ будет ориентироваться на статистику по экономической активности. В России не введен полномасштабный локдаун на фоне второй волны пандемии, и это позволяет рассчитывать, что потери в 4 квартале будут ограничены, и снижение ставки можно будет произвести позднее, когда индикаторы инфляции дадут сигнал о стабилизации ситуации с ценами. Влияние внешних факторов пока ослабло, тем не менее регулятор 18 декабря будет обращать внимание и на них».

Как показал опрос финансово-экономических телеграмм-каналов, 82% экспертов прогнозируют сохранение ставки на текущем значении, остальные ожидают снижения ставки на 25 б. п.

Станислав Мурашов относится к числу экспертов, которые допускают снижение индикатора 18 декабря на основании мягкой риторика регулятора:

— Экономическая активность остается сдержанной, сказывается отложенный эффект первой волны COVID-19, а также эффекты второй волны, а потому логично было бы ожидать дополнительного настроя на стимул со стороны ЦБ. Стабилизация отмечается и на валютном рынке: курс рубля сейчас самый крепкий с начала кризиса, а ухудшения ситуации с внешними рисками пока не происходит.

Шаг в 2021 год

Такой же разброс оценок мы получили от экспертов и по прогнозу на следующий год. Наталия Орлова траекторию ставки на 2021 год видит следующим образом:

— В силу сезонности в течение первого квартала 2021 годовой уровень инфляции будет иметь тенденцию к дополнительному ускорению до уровня 5 — 5,5%, таким образом, окно для дополнительного снижения ключевой ставки откроется только во втором квартале 2021 года.

— ЦБ РФ уже заявлял неоднократно, что в 2021 году планирует придерживаться мягкой монетарной политики, а в 2022 году готов перейти к нейтральной, — напоминает аналитик QBF Ксения Лапшина. — Тем не менее, мне кажется, что возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки ограничены, если регулятор не хочет, чтобы отрицательные реальные ставки стали обыденностью. На данный момент инфляция забралась достаточно высоко, поэтому я считаю, что в I полугодии 2021 года ЦБ может снизить ставку на 25 б.п. до 4% годовых, но не более.

По мнению председателя правления Банка «Фридом Финанс» Геннадия Салыча, в следующем году при подавленном спросе, весьма умеренной бюджетной политике и ценах на нефть сильно ниже среднегодовых значений, будут преобладать тенденции к сокращению инфляции:

— В течение следующего года возможно одно снижение ставки до отметки 4%, если инфляция хотя бы на один квартал достигнет 3,5% в годовом выражении. Если она упадет в диапазон 3 — 3,5% и будет устойчиво там находиться до осени, может быть еще одно снижение до 3,75%.

По мнению руководителя направления управления, активами «МКБ Инвестиции» Андрея Дюрягина, ЦБ сохранит мягкую риторику, однако будет принимать во внимание возросшие инфляционные ожидания населения, возможность введения новых антироссийских санкций в новом году после инаугурации Джо Байдена и вероятность продолжения низких темпов роста экономики:

— В первом полугодии 2021 года мы прогнозируем снижение ключевой ставки до 4% и ее задержку на этом уровне до конца 2021 года, при условии, что не сработают негативные факторы.

Аналитики ПСБ считают, что инфляция в ближайшие месяцы стабилизируется в районе 4,5 — 4,7%, и исходя из этого дают следующий прогноз:

— В марте 2021 года начнется резкое снижение уровня инфляции, и в апреле она опустится ниже 4%. Это связано с эффектом высокой статистической базы из-за резкого роста цен в первую волну пандемии. К середине года инфляция может опуститься ниже 3,5%. Дальнейшая динамика будет зависеть в основном от сельскохозяйственного урожая следующего года, а также динамики курса рубля. Наш умеренно консервативный прогноз предполагает, что уровень инфляции на конец 2021 года составит 3,7%, но высока вероятность и более низких значений. В целом дезинфляционные факторы будут преобладать в среднесрочной перспективе.

А вот директор казначейства РГС Банка Владимир Волков не находит предпосылок для снижения индикатора в следующем году, а возможно, по его мнению, мы даже увидим и рост ставки:

—За январь — ноябрь 2020 года цены в РФ выросли на 4,05%, рубль за год потерял 18% стоимости, нефть за этот же период подешевела на 30%. И уже сейчас очевидно, что смягчение монетарной политики в 2021 году под вопросом, несмотря на то, что для восстановления экономики сейчас очень нужна низкая ставка. Тем не менее, все говорит о том, в 2021 году есть перспектива увеличения ключевой ставки с последующим соответствующим ростом ставок по кредитам и депозитам, если только мы не окажемся в ситуации полного или частичного локдауна. Тогда Банку России опять придется снижать ставку для расширения доступа к кредитным ресурсам.

ПСБ ждет снижение ставки на 0,25 п.п. до 4% в первом квартале 2021 года и считает, это значение индикатора останется весь следующий год. Правда, аналитики банка допускают: если во втором квартале 2021 года станет понятно, что уровень инфляции заметно ниже оценочных ориентиров, а восстановление экономики идет медленно, ключевая ставка может быть дополнительно снижена. На среднесрочном горизонте, по их мнению, ключевая ставка ниже 5% будет сохранена до конца 2023 года. С середины 2022 года ЦБ начнет постепенно повышать ключевую ставку, и к 5% она вернется только в четвертом квартале 2023 года. Поэтапность повышения ставки, по мнению аналитиков ПСБ, связана с необходимостью поддержания скорости восстановления экономики в условиях реализации политики бюджетной консолидации.