Разработчик медицинской визуализации VITAL HealthCare вышел на CMEF

На 89-й Китайской международной выставке медицинского оборудования (CMEF) в Шанхае состоялся дебют VITAL HealthCare, одного из 5 основных бизнес-подразделений VITAL Group. На выставке компания VITAL HealthCare представила портфель передовых решений для визуализации. Флагманом линейки стала разрабатываемая система подсчета фотонов CT (PCCT) — VITA PCCT, методика КТ-визуализации следующего поколения, призванная переопределить будущее диагностики изображений. Также были представлены МРТ со сверхвысоким полем зрения VITA 7.0T и ПЭТ-КТ Vita, поставляемые через канал распространения, а также коммерчески доступная сверхпроводящая МРТ ASTA 1.5T. Эти продукты, каждый из которых обладает своей уникальной силой, являются основой для раннего выявления и точной диагностики заболеваний. Они также являются примером приверженности VITAL HealthCare новаторству в области медицинской визуализации и созданию общеотраслевой матрицы высококачественных продуктов медицинской визуализации.

VITA PCCT

Революционизируя традиционную технологию КТ, PCCT использует томографию на основе подсчета фотонов с использованием детекторов CZT (теллурид кадмия-цинка, CdZnTe) для подсчета фотонов и анализа энергии, что позволяет точно измерять и регистрировать каждый проходящий рентгеновский фотон, чтобы выявить беспрецедентные детали внутренних структур. Инновация прямой визуализации PCCT превосходит обычные ограничения КТ-визуализации в виде перекрестных помех, электронного шума и смешивания энергии, значительно улучшая разрешение изображения, что имеет основополагающее значение для определения мельчайших отклонений. Кроме того, повышенная чувствительность и точность PCCT в подсчете фотонов обеспечивают улучшенную визуализацию с меньшим облучением, сводя к минимуму радиационные риски, с которыми сталкиваются пациенты. PCCT также отличается реальной мультиспектральной визуализацией благодаря своей способности дифференцировать вещества и ткани по различным энергетическим сигнатурам фотонов.