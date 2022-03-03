Развитие российской сети торговых представительств – приоритет GAC MOTOR

В конце 2021 г. китайский автопроизводитель GAC MOTOR начал активно искать новых дилеров в городах России в рамках своей стратегии по развитию бренда в стране и мире.

В этом году компания считает своим приоритетом развитие российской сети торговых представительств для повышения качества послепродажного обслуживания и увеличения объема продаж. Новые торговые центры откроются в Твери, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону и Москве.

География деятельности бренда в России | Центры развития

Тверь, Екатеринбург, Тюмень и Ростов-на-Дону — это крупные населенные пункты, они стратегически важны для растущих брендов. Организация прямого доступа к покупателям из небольших городов расширяет возможности GAC MOTOR по повышению узнаваемости бренда и наработке репутации, обеспечивая более тесную связь с местными потребителями.

В течение года компания GAC MOTOR будет продвигаться вглубь России, создавая все больше точек соприкосновения на этом важнейшем рынке в целях популяризации автомобилей GAC MOTOR в стране.

Обеспечение высокого уровня сервиса

По мере расширения географии деятельности GAC MOTOR на первый план выходит обеспечение высокого уровня сервиса и удовлетворенности клиентов, поэтому компания внимательно подходит к выбору партнеров.

В ходе развития бренда по всему миру компания GAC MOTOR стремится продемонстрировать китайское мастерство и передовые автомобильные технологии, помогая потребителям жить максимально мобильной жизнью.

Это невозможно сделать без поддержки наших лояльных, талантливых и стратегически важных дилеров, которые не только продают наши автомобили, но и усердно работают над созданием благоприятной среды для послепродажного обслуживания российских клиентов.

Даже во время пандемии продажи в России превзошли все наши ожидания, а некоторые модели автомобилей GAC cтали настолько популярными, что наши клиенты даже создали клуб владельцев автомобилей GAC.

Открытие нового дилерского центра — это еще один ключевой элемент тщательно продуманной стратегии глобальной экспансии компании GAC MOTOR, призванной обеспечить ее устойчивое развитие на российском рынке. GAC MOTOR надеется продемонстрировать еще больше китайских автомобильных технологий в России и использовать местную базу для дальнейшего расширения деятельности по всему миру.