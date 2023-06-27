«Реал» и «Севилья» интересуются молодым талантом «Фенербахче»

Спорт
27 июня 2023

Арда Гюлер стал настоящим открытием не только чемпионата Турции, но и всего европейского футбола. Талант 18-летнего полузащитника оценили за рубежом, и все чаще появляются слухи об интересе к игроку со стороны лучших клубов Европы, включая «Реал Мадрид». Совсем скоро представители топ-5 лиг начнут предсезонную подготовку, в рамках которой примут участие в товарищеских играх. Найти выгодные котировки на подобные события всегда можно в топ бк рф, опубликованный на сайте «Рейтинг Букмекеров».   

Арда Гюлер сыграл 35 матчей за «Фенербахче» в прошлой кампании, забил шесть голов и отдал семь голевых передач. В финале Кубка Турции 18-летний игрок сделал голевую передачу, а также получил награду «Лучший игрок матча». Однако этот поединок может стать последним в футболке турецкой команды.

Лучшие клубы Европы выстраиваются в очередь, чтобы заполучить молодого таланта, которого сравнивают с Месутом Озилом. В контракте Гюлера прописаны отступные в размере 18 млн евро. В услугах Арды заинтересованы «Реал Мадрид», «Севилья», «Бенфика», «Интер», «Милан» и несколько представителей АПЛ.

Предыдущий тренер Гюлера Эрол Токгозер выступил на турецкой радиостанции Radio Gol и рассказал, что недавно разговаривал с отцом игрока. «Насколько я понял из слов его отца, похоже, что Германия будет следующим местом его назначения. Это может быть Дортмунд, а может быть Лейпциг», — сказал Токгозер.

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