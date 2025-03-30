Регистрация открыта – CBD Guangzhou 2025 продемонстрирует инновации в строительстве и декоре помещений с использованием стратегии «Три экологии» 

С 8 по 11 июля 2025 года в выставочном комплексе Canton Fair Complex и выставочном центре Poly World Trade Expo Center (PWTC) в Гуанчжоу пройдет 27-я Международная китайская ярмарка строительства и декора помещений CBD Guangzhou 2025. Признанная одним из ведущих событий в сегменте строительных материалов и мебели для дома, эта выставка, которая займет 400 000 квадратных метров, обещает представить богатую витрину продуктов почти во всех отраслевых категориях. На ней будут представлены передовые инновационные продукты, а также роскошные и бюджетные решения. Ожидается, что выставку посетят более 200 000 профессионалов.

CBD Guangzhou 2025 будет дополнена новой стратегией «Три экологии», которая включает в себя «INTERIOR», «EXTERIOR» и «MATECH». Эта инициатива, в первую очередь, коснется категорий мебели для дома, технологии «умного» дома, дверей и окон, мебели для ванной и сантехники, материалов, фурнитуры и инструментов, а также покрытий. Она направлена на интеграцию ресурсов по различным категориям при одновременном переосмыслении текущей повестки и изучении новых тенденций.

INTERIOR лидирует в категории «Кастомизация+Дизайн», предлагая разнообразные решения для ремонта внутри помещения. В этой категории внимание уделяется инновациям в индивидуальных пространствах, а также передовым технологиям, таким как «умное» освещение и бытовая техника для жилого и коммерческого использования. Делая акцент на персонализации целых домов и коммерческих пространств, данный подход гарантирует, что помещения отвечают требованиям жильцов. В данном сегменте также представлены инновационные покрытия, мебель и «умные» системы, которые выводят функциональность и эстетику современных интерьеров на новый уровень.

EXTERIOR касается всего, что связано с пребыванием на открытом воздухе. Это входные двери и системы затенения патио. Данный сегмент призван объединить коммерческое пространство с отдыхом с помощью спортивных мероприятий, которые повышают вовлеченность потребителей. В данном сегменте представлены комплексные решения для дверей и окон, оборудование и фурнитура для входных дверей, напольные покрытия, системы защиты от солнца и решения для патио, чтобы обеспечить такую же функциональность и привлекательность наружных пространств, как и внутренних.

MATECH продвигает цепочки поставок и «умное» производственное оборудование, сочетая функциональность с эстетикой за счет использования инновационного оборудования и материалов. Здесь в центре внимания качество промышленного производства, в частности мебели и декоративной фурнитуры, отделочных материалов для интерьера и деревообрабатывающего оборудования. Использование новых строительных материалов и инструментов способствует прогрессу в строительной и ремонтной отраслях.

На фоне динамики мирового рынка, где возможности отвечают на вызовы, по прогнозам доходы мирового рынка мебели в 2025 году составят порядка US$ 799,46 млрд. Роль таких платформ, как CBD Guangzhou, приобретает ключевое значение. Позиционируемая не только как выставка, но и круглогодичный отраслевой инструмент, обслуживающий нужды дистрибьюторов, дизайнеров, экспортеров и других профессионалов, CBD Guangzhou продолжает формировать будущие пути трансформации бизнеса благодаря комплексному подходу к облегчению сотрудничества по всем каналам.