ReinnolC объявляет о выпуске облигаций на 1,5 млрд руб

Екатеринбург, 25 августа 2021— Компания ReinnoIC, которая делает производственные процессы на заводах экологичнее, эффективнее и современнее, объявляет о регистрации облигационной программы на сумму в 1,5 млрд руб. Программу официально зарегистрировала Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) — в категории “Сектор роста” на бирже есть всего 25 компаний малого и среднего бизнеса, и ReinnolC стала одной из них.

ReinnolC разрабатывает и производит высокоэффективное теплообменное оборудование и оборудование для подготовки воды. Компании используют разработки ReinnolC в энергетике, нефте- и газопереработке, металлургии и других индустриях, а также для опреснения воды. Технология ReinnolC сокращает затраты энергии и выбросы двуокиси углерода в окружающую среду, опресняет морскую воду и повышает степень очистки водных стоков.

Портфель проектов ReinnolC в 2021 году вырастет до 1 млрд рублей, половину из которых команда реализует уже до конца 2021 года. Команда ReinnolC разработала более 200 единиц оборудования для решения индивидуальных задач компаний — оборудование, произведенное по технологии ReinnolC, выбирают более 50 компаний из разных отраслей, в числе которых Газпром, Лукойл, Сибур, Роснефть и другие крупнейшие российские компании.

“Команда ReinnoIC с самого основания стремится повысить не только эффективность, но и экологичность сложных промышленных процессов”, — говорит Павел Блохин, основатель и CEO ReinnoIC. “Мы уже достигли хороших результатов, но продолжаем совершенствовать нашу технологию и искать новые способы ее применения, а облигационная программа поможет нам в достижении стратегических целей”.

Разработки ReinnolC запатентованы или находятся на стадии патентования в Японии, Канаде, Индии, Иране, Китае, США и Европе. Недавно ReinnoIC заключила партнерства с компаниями в Дубае и Сингапуре для продвижения своих решений по опреснению морской воды на международном рынке — сейчас компания фокусируется на странах MENA и ASEAN. К технологии также проявляют интерес российские регионы с дефицитом пресной воды, в частности Новороссийск, где стоимость питьевой воды в 2-3 раза выше, чем средняя стоимость по стране.

Компания ReinnolC начинала в 2012 году с дистрибьюции французского теплообменного оборудования, а затем перешла к разработке и производству собственных технологий в России. Уже в 2017 году команда заключила первые контракты на поставку оборудования своего производства — эффективность продуктов ReinnolC на 70% выше основных конкурентов.

В 2020 году ReinnoIC вошла в топ-10 предприятий энергетики по версии Минэнерго РФ и Росконгресса и была включена в «ТехУспех», национальный рейтинг российских быстрорастущих технологических компаний. Кроме этого, компания выиграла конкурс лидеров развития технологий от Агентства стратегических инициатив, а «Реиннольц Лаб», дочерняя компания ReinnolC, которая выполняет функцию R&D центра — резидент «Сколково».

ReinnolC планирует увеличение занимаемой доли рынка до 5 % к 2025 году и рост выручки до 5 млрд руб. Сейчас компания разрабатывает технологию переработки органических отходов с получением пресной воды и начинает строительство нового высокотехнологичного производственного комплекса, которое завершится в 2023 году.

О ReinnolC

Технология компании ReinnolC, которую разработали ученые и инженеры из Екатеринбурга, делает производственные процессы на заводах экологичнее, эффективнее и современнее — компании используют разработки ReinnolC для обессоливания и опреснения воды, а также теплообмена в энергетике, нефте- и газопереработке, металлургии и других индустриях.

Сегодня оборудование, произведенное по технологии ReinnolC, выбирают более 50 компаний из разных отраслей, в числе которых Газпром, Лукойл, Сибур и другие крупнейшие российские компании. Для получения дополнительной информации посетите https://reinnolc.com

Фотография: сайт ReinnolC