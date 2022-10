Решения Supermicro помогают разрабатывать инновации и сокращают время их выхода на рынок

Компания Supermicro, являющаяся поставщиком комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ)/машинного обучения, хранения данных и 5G/граничных вычислений, объявляет о расширении внедрения основных открытых аппаратных средств и технологий с открытым исходным кодом в основной ассортимент серверов Supermicro. Эти открытые технологии открывают доступ к инновациям в широкой экосистеме разработчиков и поставщиков и снижают степень зависимости от запатентованных технологий.

«Компания Supermicro по-прежнему стремится обеспечить лучшие в своем классе решения, такие как наша система обучения ИИ 8U с использованием 8 графических процессоров и одновременной интеграцией ключевых открытых технологий, открывающих возможности для внедрения инноваций и обеспечения гибкости для наших клиентов, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Эти решения предназначены для поддержки лучших в своем классе функций, включая Intel, AMD или ARM, ЦП мощностью до 400 Вт, графические процессоры мощностью до 700 Вт и сети мощностью 400 Гбит/с, а также поддержку открытых технологий, таких как OpenBMC и Open BIOS, предлагая открытые системы, обеспечивающие превосходную производительность, эффективность и TCO».

Новые и перспективные 8-процессорные стоечные системы размером 8U обеспечивают превосходные параметры по мощности и теплу для крупномасштабного обучения ИИ и включают в себя множество открытых технологий. Эта система включает в себя универсальную основу OAM для комплекта графических процессоров с поддержкой открытой линейки стоечных шин с питанием от постоянного тока, соответствующей требованиям OCP ORV2, и карт AIOM, соответствующих требованиям OCP 3.0. Эти открытые технологии обеспечивают в будущем гибкость для использования нескольких серверов и графических процессоров, а также повышают эффективность системы за счет надежной подачи электроэнергии и дополнительного охлаждения. 8-процессорная система 8U поддерживает новейшие графические процессоры NVIDIA H100 и обеспечивает лучшую в своем классе производительность с поддержкой процессоров мощностью до 400 Вт и процессоров мощностью 700 Вт, памяти емкостью до 8 ТБ с 32 слотами для высокоскоростных модулей DIMM для памяти DDR4, а также поддержкой DDR5 в будущем, до 6 флэш-накопителей NVMe и до 10 специализированных модулей ввода-вывода. Кроме того, Supermicro предлагает открытый стандартный сервер на 10 графических процессорах 5U, идеально подходящий для систем NVIDIA Omniverse.

Кроме того, компания Supermicro расширила использование карт Advanced IO module (AIOM), соответствующих требованиям OCP 3.0, что обеспечит пропускную способность до 400 Гбит/с на основе PCI-E 5.0. Открытые модули ввода-вывода поддерживаются в универсальных системах на графических процессорах 8U, 1U Cloud DC с двойными слотами расширения AIOM, 2U Hyper и GrandTwin с ЦП нового поколения и слотами расширения AIOM.

Помимо новых аппаратных средств, компания Supermicro будет предлагать программные решения OpenBMC и Open BIOS (OCP OSF) для систем нового поколения Intel, AMD и ARM. Реализация на базе Linux OpenBMC позволяет разработчикам включать новые функции, расширять существующую реализацию и предоставляет полный функционал базового кода, включая IPMI 2.0, WebUI, iKVM/SOL, SEL, SSH и Redfish.

Новые серверы, соответствующие требованиям OCP, будут представлены на стенде Supermicro (C9) на Глобальном саммите OCP 2022 года. Представленная продукция будет включать в себя ряд высокопроизводительных многопроцессорных систем с универсальными платами OAM, поддерживающими ряд стандартных в отрасли конструктивных параметров, а также стоечных и многоузловых архитектур со слотами расширения AIOM, соответствующими требованиям OCP 3.0, включая следующие:

Универсальная система на графических процессорах 8U, оптимизированная для шкафов ORV2 с 8-процессорной платформой NVIDIA HGX A100

Универсальная система на графических процессорах 5U с 10 графическими процессорами

Универсальная система на графических процессорах 4U с поддержкой 4-процессорных панелей

Системы Hyper и GrandTwin™ процессоров 2U с ЦП нового поколения и слотами расширения AIOM

1U Cloud DC с двойными слотами расширения AIOM

Сервер ARM 2U 1P, поддерживающий OpenBMC и оснащенный процессорами серии Ampere® Altra® с тактовой частотой core 3.0 до 128 ГГц

