Модный форум БРИКС в Москве объединит представителей сотни стран

Москва
4 октября 2024

Участие в международном форуме BRICS+ Fashion Summit, который пройдет в Московском концертном зале «Зарядье» с 3 по 5 октября, подтвердили представители свыше 100 стран. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, заявила заммэра Наталья Сергунина.

«Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара. Приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии», — уточнила Сергунина.

По ее словам, программа будет состоять из деловой части, выставки «Наследие» и обучающего интенсива для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов. В рамках делового блока эксперты обсудят темы международного сотрудничества и поддержки локальных брендов, а также поговорят о технологиях и инвестициях.

Посетители выставки «Наследие» узнают о влиянии культурного наследия стран БРИКС, государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды. Аксессуары и костюмы здесь представят более 40 зарубежных участников. Экспозицию сопроводят видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

Запланированный в рамках форума обучающий интенсив позволит начинающим и опытным специалистам расширить круг знакомств и предоставит возможности для развития и повышения квалификации. На интенсив поступило порядка 560 заявок, из них экспертный совет отберет 100.

Вход на мероприятия свободный по предварительной регистрации.

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