Restaurant Brands International и McWin будут развивать культовые сети в Восточной Европе

Компания Restaurant Brands International и компания McWin, одни из самых авторитетных операторов ресторанных сетей в Европе, объявили о том, что дочерние предприятия компании McWin приобрели эксклюзивную генеральную франшизу и права на развитие брендов Burger King и Popeyes в нескольких странах Восточной Европы. Новые рестораны откроются в 2023 году.

Restaurant Brands International logo (CNW Group/Restaurant Brands International Inc.)

Компания McWin через свою недавно созданную платформу Rex Concept CEE планирует расширить присутствие знаменитого бренда Burger King, предлагающего приготовленные на гриле бургеры, в Чехии, Польше и Румынии, а также представить культовую сеть ресторанов жареной курицы Popeyes в Чехии и Польше. Планируется открыть 600 ресторанов в этих странах на протяжении следующих 10 лет.

«Мы очень рады, что достигли с компанией McWin этого рубежа, и уверены, что ее богатый опыт в развитии бизнеса приведет к успешной экспансии наших знаковых брендов в Восточной Европе, — заявил Дэвид Шир (David Shear), глобальный президент Restaurant Brands International Inc, материнской компании брендов Burger King и Popeyes. — Эта новость говорит о нашем стремлении угостить как можно больше посетителей культовым жареным на гриле сэндвичем Whopper® и знаменитым цыпленком по-луизиански, а также другими популярными блюдами. Это большой шаг в нашем амбициозном плане развития этих брендов, и мы рады и дальше расширять свое присутствие в Восточной Европе».

«Мы с радостью продолжаем укреплять ведущие позиции компании McWin в Европе, где мы видим значительные возможности для роста и включения сильных брендов премиум-класса в наш растущий портфель из 1300 ресторанов, включая Burger King и Popeyes, — заявил соучредитель компании McWin Генри Макговерн (Henry McGovern). — После приобретения в августе компании BK SEE Poland S.A. это вторая инвестиция, сделанная через наш фонд McWin Restaurant Fund размером 525 млн евро. Она демонстрирует наше стремление помочь брендам достичь нового уровня за счет оптимизации операционной деятельности и создания устойчивой долгосрочной ценности для клиентов, сотрудников, местных сообществ и местной экономики, в которой мы работаем».

Сегодняшняя новость говорит о глобальной привлекательности ресторанов Burger King и Popeyes во всем мире. Рестораны Burger King работают в более чем 19 000 городов более чем в 100 странах, включая 33 страны Европы.

Приверженность ресторанов Popeyes своему луизианскому наследию, включающему фирменную маринованную курицу, готовящуюся 12 часов, и другие ароматные и аутентичные блюда, позволила им стать одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого обслуживания с меню из курицы. Сеть насчитывает более чем 3800 ресторанов более чем в 30 странах по всему миру, которые недавно успешно открылись и в Европе — в Великобритании, Румынии, Испании и Швейцарии. Амбициозный план экспансии является частью более широкой стратегии, направленной на расширение присутствия на ключевых рынках по всему миру, обслуживание все большего числа посетителей и обеспечение исключительного качества обслуживания.

Компания McWin стремится предлагать всемирно известные и востребованные блюда, которые знают и любят посетители, а также предоставлять завсегдатаям лучшее в своем классе обслуживание как в ресторанах, так и в Интернете с помощью персонализированных цифровых инноваций. В новых ресторанах Burger King и Popeyes будут цифровые экраны для заказов, возможность сделать заказ с мобильного телефона, обслуживание столиков и доставка на дом, с тем чтобы посетителям было удобно делать заказ и наслаждаться любимыми блюдами так, как они предпочитают.

В 2023 году посетители ресторанов Burger King и Popeyes смогут отведать непревзойденные фирменные хрустящие сэндвичи с курицей и еще больше полюбить их уникальный вкус.