Ресторан е.квартала «Мир внутри» — один из лучших на берегу Финского залива

В е.квартале «Мир внутри» есть свой двухэтажный ресторан. По мнению экспертов ресторан «Хорошие люди внутри» входит в топ-10 лучших заведений общественного питания на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге.

Этот необычный объект включает в себя и отличный ресторан здорового питания, и культурный центр. С весны до осени посетители ресторана могут располагаться на свежем воздухе – на большой открытой террасе, с которой открываются потрясающие по своей красоте виды на залив.

Ресторан, помимо отличной кухни и потрясающих видов, знаменит и своими, регулярно проводимыми музыкальными мероприятиями и мастер-классами.

Благодаря шикарным панорамным окнам и настоящему действующему камину в центре зала владельцам заведения удалось создать для посетителей особую атмосферу.

В меню ресторана «Хорошие люди внутри» включен ряд вегетарианских блюд, таких, как фалафель-бургер, хумус с фермерскими овощами и каннеллони болоньезе с брускеттой из томатов черри.