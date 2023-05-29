Ресторан е.квартала «Мир внутри» — один из лучших на берегу Финского залива

Новости
29 мая 2023

В е.квартале «Мир внутри» есть свой двухэтажный ресторан. По мнению экспертов ресторан «Хорошие люди внутри» входит в топ-10 лучших заведений общественного питания на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге.

Этот необычный объект включает в себя и отличный ресторан здорового питания, и культурный центр. С весны до осени посетители ресторана могут располагаться на свежем воздухе – на большой открытой террасе, с которой открываются потрясающие по своей красоте виды на залив.

Ресторан, помимо отличной кухни и потрясающих видов, знаменит и своими, регулярно проводимыми музыкальными мероприятиями и мастер-классами.

Благодаря шикарным панорамным окнам и настоящему действующему камину в центре зала владельцам заведения удалось создать для посетителей особую атмосферу.

В меню ресторана «Хорошие люди внутри» включен ряд вегетарианских блюд, таких, как фалафель-бургер, хумус с фермерскими овощами и каннеллони болоньезе с брускеттой из томатов черри.

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