Революционную производительность клиентам обеспечивают серверы Supermicro

Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в области высокопроизводительных вычислений, хранения данных, сетевых решений и экологически чистых вычислительных технологий, объявляет о достижении прорыва в производительности вычислений благодаря процессорам 3-го поколения Gen AMD EPYC с технологией AMD 3D V-Cache в серверах Supermicro. Благодаря высокой плотности, оптимизации производительности и экологичности, в случае серверов SuperBlade® и TwinPro® с многоузловой оптимизацией, а также двухпроцессорных оптимизированных систем Ultra стало возможным значительно повысить производительность при использовании новых процессоров AMD EPYC 7003 с AMD 3D V-Cache для технических вычислительных систем.

«Cерверы Supermicro, в которых применяются новые процессоры AMD, обеспечат повышение уровня производительности наших производственных клиентов, которые ищут возможности для проведения симуляции с более высоким разрешением в целях повышения качества и оптимизации продукции с использованием новейших приложений CAE», — заявил президент по региону Европа, Ближний Восток и Африка старший вице-президент WW FAE solutions and business Вик Мальяла (Vik Malyala). — «Наши высокопроизводительные серверные платформы будут решать более сложные проблемы, возникающие у инженеров и исследователей, с помощью новых процессоров 3rd Gen AMD EPYC с AMD 3D V-Cache».

Технология AMD 3D V-Cache построена на принципиально новой архитектуре с применением трехмерных микрочипов AMD 3D Chiplet, а целью ее разработки является создание самого высокопроизводительного в мире серверного процессора с архитектерой x86, предназначенного для технических вычислений. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) вырос до 768 МБ, что позволит техническим вычислительным системам хранить больше данных в непосредственной близости от ЦП, обеспечивая более быстрые результаты. Поскольку каждое ядро может обрабатывать больше данных, чем ядра процессоров предыдущих поколений, совокупная стоимость владения будет ниже, и расходы на лицензирование также можно будет сократить. Серверы, оснащенные процессорами AMD EPYC 7003 с применением технологии AMD 3D V-Cache, могут нуждаться в меньшем количестве серверов для выполнения конкретных задач, что сокращает уровень энергопотребления центров обработки данных и потребность в администрировании. Кроме того, все процессоры AMD EPYC 7003 с применением технологии AMD 3D V-Cache поставляются с AMD Infinity Guard, ультрасовременным набором современных средств защиты, которые помогают сократить потенциальные поверхности атак по мере загрузки и исполнения программного обеспечения и обработки критически важных данных.

«Мы разработали процессоры 3rd Gen AMD EPYC с использованием технологии AMD 3D V-Cache для предоставления нашим клиентам именно того, что им нужно, а также для повышения уровня производительности, энергоэффективности и снижения общей стоимости владения критически важными техническими вычислительными нагрузками, — заявил вице-президент по продуктам EPYC компании AMD Рэм Педдибхотла (Ram Peddibhotla). — Благодаря ведущей архитектуре, высокому уровню производительности и современным средствам защиты процессоры 3rd Gen AMD EPYC с технологией AMD 3D V-Cache являются превосходным выбором для сложного моделирования и быстрой разработки продукции».

Компания SuperBlade достигла мировых рекордов по распределенным критическим стандартам-jOPS и max-jOPS 2015 с 17-процентным улучшением на основе процессоров AMD EPYC 7003 с технологией AMD 3D V-Cache по сравнению с процессорами AMD EPYC 7003 без технологии 3D V-Cache, что значительно повышает производительность бизнеса. По результатам испытаний, проведенных компанией AMD, при создании технических нагрузок на процессоры AMD EPYC 7003 с технологией AMD 3D V-Cache наблюдается уровень производительности, превышающий показатель аналогичных процессоров 3rd Gen EPYC на величину до 66%* без добавления кэш-памяти в стек.

Supermicro SuperBlade с процессорами AMD EPYC 7003 и процессорами AMD 3D V-Cache содержит до 20 ЦП в корпусе типа 8U, включая сетевой коммутатор, встроенный в корпус. Системы совместного охлаждения и питания снижают уровень энергопотребления, при этом используются самые высокопроизводительные процессоры AMD EPYC . Максимальный объем памяти при полном заполнении составляет 40 ТБ в случае использования корпуса 8U.

Выпускаемые компанией Supermicro системы Twin представляют собой ведущую в отрасли многоузловую платформу с четырьмя серверами в компактном монтируемом в стойку корпусе размером 2U. Система Supermicro TwinPro имеет гибкие возможности для хранения данных и сетевого взаимодействия, а также общие системы охлаждения и электропитания, что позволяет сократить уровень энергопотребления при высокой плотности компоновки. Серии Supermicro FatTwin ® представляют собой многоузловые серверы, предназначенные для сред с высокой плотностью размещения оборудования, в которых требуется большое число дискретных серверов, высокопроизводительных хранилищ и связующих устройств в одном корпусе. Серверы Supermicro Ultra, монтируемые в стойку, представляют собой традиционные высокопроизводительные двухпроцессорные серверы размером 1U или 2U с поддержкой широкого спектра ЦП, вариантов устройств ввода-вывода данных и больших объемов памяти, которые теперь доступны в новых процессорах AMD EPYC 7003 с технологией 3D V-Cache.