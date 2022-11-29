Родители столичных старшеклассников сдали пробный ЕГЭ

Городская контрольная работа в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ) прошла при участии родителей учащихся. Школьники писали ее 26 ноября, и в тот же день в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования состоялась акция для родителей.

По мнению заместителя руководителя столичного Департамента образования и науки Наталии Киселевой, данный ознакомительный формат общегородских контрольных работ, пробных ЕГЭ, поможет учащимся освоиться с процедурой проведения экзамена и самим определить, какие материалы им необходимо повторить для успешной и спокойной сдачи в будущем экзамена. Помимо этого, уже во втором учебном полугодии при формировании групп подготовки школьников к сдаче ЕГЭ будут учитываться и результаты этих работ. Родителям же написание пробного ЕГЭ поможет узнать, чего ожидать ребятам на реальном экзамене, что облегчит им понимание того, как они могут наиболее эффективно оказывать помощь своим детям в ходе подготовки и в процессе сдачи.