Родственники Ольги Миримской просят нобелевского лауреата помочь вытащить ее из тюрьмы

Семья Ольги Миримской обратилась к главному редактору «Новой Газеты» Дмитрию Муратову с предложением о проведении независимого журналистского расследования по делу бизнесвумен, арестованной 17 декабря. Открытое письмо к нобелевскому лауреату опубликовала старшая дочь Ольги Миримской Наталия Голубович.

Как известно, Ольга Миримская была арестована 17 декабря прошлого года. Всё, что связано с этим арестом, вся предыстория достаточно подробно освещалось в Сети. Вкратце, это реально детективный сюжет о многоходовке по возвращению малолетней дочери Сони на Родину, сопровождавшейся множеством самых драматических событий, начавшихся романтическими отношениями с молодым олигархом, принятием решения о привлечении суррогатной матери и ЭКО, дальнейшим предательством любимого, бегством суррогатной матери, двумя годами поисков и борьбы за дочь.

В своем письме Наталия Голубович просит журналиста заняться расследованием дела ее матери, одновременно выразив готовность предоставить все имеющиеся в ее распоряжении материалы.