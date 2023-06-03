На одной волне: «Росса Ракенне СПб» начинает сотрудничество с проектом 50 Best Tastes of Russia

В списке рекомендаций к посещению путеводителя 50 Best Tastes of Russia — лучшие объекты для жизни со вкусом. Сфера, которую французы именуют термином «Art de vivre». В одном месте, на одном сайте можно было найти информацию о лучших отечественных производителях продуктов питания и вин. В том числе локальных, семейных традиционных и инновационных, определённого региона и даже района – с возможностью найти их на единой карте и выстроить маршрут в зависимости от темы путешествия и компании.

«Мы считаем, что сотрудничество с порталом полезный опыт для компании. Его создатели полностью разделяют наши принципы жизни со вкусом: будь то хороший ресторан, фермерские продукты, изысканное вино или комфортный загородный дом», — отметил Александр Львовский директор московского представительства РОССА РАКЕННЕ СПб.

«Проект 50 Best Tastes of Russia созвучен нашему собственному проекту «Зелёный путеводитель», работа над которым ведётся в настоящий момент. Мы хотим, чтобы путешественники увидели самые живописные уголки России, прочувствовали философию экостиля жизни, который выбирают всё больше людей во всём мире. Красивая природа, комфорт загородных отелей, фермерские продукты помогают современному человеку замедлить ритм и ощутить вкус настоящей жизни», — добавила Анастасия Фетисова, руководитель проекта «Зелёный путеводитель АРХИWOOD».

Национальная архитектурная премия АРХИWOOD и компания РОССА РАКЕННЕ СПБ реализуют совместный проект — «Зелёный путеводитель» по самым экологичным и комфортным местам отдыха в России. На его страницах представлены наиболее интересные маршруты и региональные достопримечательности, рейтинги и описания аккредитованных отелей. Подобные гиды уже существуют во многих странах мира, но в нашей стране это первый такой опыт. Главные отличия нового путеводителя – его «зелёная» концепция, лучшие предложения по регионам России для современного путешественника и туриста, удобная навигация по поиску премиальных туристических объектов, актуальная и структурированная информация.