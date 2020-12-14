«Россети Кубань» и «Ростелеком» подписали двустороннее соглашение о стратегическом партнерстве

В понедельник, 14 декабря, «Россети Кубань» и «Ростелеком» заключили двустороннее соглашение, в рамках которого компании намерены достигнуть стратегического взаимодействия по вопросам развития технологий промышленной глобальной сети, внедрения digital-сервисов для автоматизации поставок электричества и реализации программ по дистанционному контролю над электросетевыми объектами. Подписантами соглашения стали гендиректор ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев и директор регионального отделения ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

«До сегодняшнего дня, когда было подписано указанное соглашение, история наших контактов уже насчитывала три десятка лет. Рука об руку мы преодолели долгий технологический путь от применения медной электропроводки до прокладки оптоволоконных линий, возведения цифровых станций и использования облачных решений. В рамках достигнутой договоренности, мы планируем и далее развивать инновационные цифровые решения на объектах регионального энергетического комплекса. Благодаря этому, наши компании смогут увеличить эффективность своей работы, чтобы оказывать населению расширенный спектр качественных и доступных услуг», – отметил Сергей Поляков.

В свою очередь, Сергей Сергеев напомнил, что в тандеме компании обеспечивают устойчивой, надежной и недорогостоящей цифровой связью Республику Адыгея и практически весь Краснодарский край. Только по итогам 2020 года, благодаря расширению электросетевого хозяйства, инженеры «Ростелекома» и «Россетей Кубани» обеспечили доступ к высокоскоростному интернету более чем для 15 тыс. новых абонентов.