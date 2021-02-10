Россияне смогут продавать продукты Московского кредитного банка на платформе Zlaker

Москва, 2 февраля 2020 года – Московский кредитный банк и онлайн-платформа для дистанционного заработка Zlaker заключили соглашение, благодаря которому россияне получили возможность официально зарабатывать, продавая кредитные программы банка. В скором времени через мобильное приложение Zlaker также можно будет реализовывать дебетовые и кредитные карты МКБ.

Таким образом в ассортименте, доступном для клиентов Zlaker, появляются новые востребованные на рынке финансовые продукты. В свою очередь МКБ получает дополнительный канал продаж для расширения своей клиентской базы.

За каждую проданную услугу МКБ пользователи платформы Zlaker смогут получить от 1000 до 3600 рублей. Размер вознаграждения зависит от суммы выданного кредита (минимальная сумма выплачивается за одобренный кредит до 200 тыс. рублей, максимальная – за кредит свыше 700 тыс. рублей). В случае если пользователь зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого размер вознаграждения может быть увеличен до 5000 рублей, поскольку в этом случае человек оплачивает налоги самостоятельно.

Сервис Zlaker работает полностью официально – такова принципиальная позиция компании. Средства, полученные на платформе, впоследствии можно учитывать как «белые» доходы в справке 2-НДФЛ.

Zlaker

Zlaker – платформа для дистанционного заработка, благодаря которой каждый россиянин получает возможность продавать продукты и услуги ведущих компаний и банков. Делать это можно как через Интернет, так и офлайн.

Zlaker – это эффективный источник основного или дополнительного дохода для тысяч россиян. Платформа работает полностью официально и не требует никаких вложений со стороны пользователей. В настоящий момент на ней представлены предложения от таких организаций, как Альфа-банк, Тинькофф, Совкомбанк, Qiwi Банк, Восточный Банк, Точка Банк и других.

Мобильное приложение Zlaker доступно на Play Market:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zlaker&hl=ru.

Контакты:

pr@zlaker.com