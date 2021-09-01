Российские футбольные тренеры из любой точки страны смогут учиться у ведущих специалистов «Барселоны» и «Бенфики»

30 сентября 2021 года российские тренеры пройдут обучение у ведущих мировых футбольных тренеров. На первую в истории российского футбола международную онлайн-конференцию CoachConf.com приглашены тренеры Премьер-лиги, других профессиональных футбольных лиг страны, детские наставники, сотрудники спортивных школ. Онлайн-формат позволит всем зарегистрировавшимся на сайте конференции комментировать, задавать вопросы, советоваться с именитыми специалистами. Ведущими спикерами онлайн-конференции станут тренеры ФК «Барселона» и ФК «Бенфика».

Задача европейских специалистов – помочь российским коллегам разобраться в теории тренировочного процесса, оптимизировать выбор методик, сфокусировавшись на практике обучения игроков.

Тренеры сильнейших клубов помогут наставникам российских команд в разработке плана действий, основанном на индивидуальных характеристиках игроков. Отдельно будут разобраны вопросы стратегии коллективного обучения и выработки собственного игрового стиля.

Слушателям разъяснят наиболее эффективные способы организации работы, познакомят с системами обучения инновационным техникам, особенностям подготовки спортсменов и повышению результативности на поле.Участники онлайн-конференции получат доступ к лучшим мировым тренерским кейсам.

Спикеры мероприятия:

Джеф Вуд, тренер UEFA PRO, Футбольной ассоциации Уэльса.

Фреди Мартин, тренер китайской футбольной ассоциации.

Елена Фомина, главный тренер женского футбольного клуба «Локомотив».

Валерий Пищик, тренер лицензии USSF C, директор кэмпов Real Madrid (США).

Алекс Великих, руководитель итальянского департамента международного футбольного агентства Ultimate Sports.

Роман Фомин, глава отдела науки Института подготовки UFC (Лас-Вегас).

Альберт Фернандез, помощник главного тренера сборной Катара.

Игорь Дрыков, тренер UEFA B YOUNG, основатель Rinus Academy.

Вадим Козлов, тренер UEFA A, спортивный директор школы «Чемпионика».

Юрий Нагайцев, тренер UEFA PRO, старший тренер ФК «Ахмат».

Алексей Румянцев, тренер в «Уфа», «Зенит», «Локомотив».

Сергей Никитин, президент и главный тренер футбольного клуба «Импульс».

В рамках онлайн-конференции будут разобраны следующие темы:

Окна тренируемости: методика и практическое применение в олимпийском и профессиональном спорте.

Подготовка вратарей.

Регламенты проведения игр по таблице РФС. Статистика и новый подход к проблеме.

Улучшение организации и повышение эффективности тренировочного процесса в коммерческих футбольных школах.

Игровые модели.

Особенности футбольного скаутинга и селекции игроков в детско-юношеском футболе.

Игровые модели в юношеском футболе.

Стиль обучения современного детского тренера.

От детского тренера до тренера с лицензией UEFA PRO.

Методология тренировок.

По словам экс-вратаря сборной России и «Зенита» Вячеслава Малафеева, онлайн-конференция является прекрасной возможностью для всех желающих продолжить профессиональное развитие и грамотное выстраивание своей карьеры.

«Никогда раньше знания не были такими доступными, как сейчас. Обычно тренеры и клубы тратят тысячи долларов, чтобы посетить конференции с участием международных экспертов. Перелеты, отели, питание – все это отнимало массу времени и денег. Но сегодня любой желающий может принять участие в конференции, не выходя из дома, – отметил Вячеслав Малафеев, — Я приму участие в предстоящей конференции и уверен, что многие мои коллеги поступят так же».

Возможность живого общения – важное преимущество предстоящей онлайн-конференции. Принять участие в мероприятии можно будет из любой точки мира. Слушателям предоставляются услуги профессиональных переводчиков-синхронистов.

«Приятно удивляет разнообразие спикеров на конференции – российские и зарубежные тренеры А и В категорий, футбольные скауты, эксперты, занимающие руководящие должности в спортивных организациях. Это даст участникам массу полезных и ценных знаний». — прокомментировал событие Станислав Крицюк, вратарь футбольного клуба «Жил Висенте».

Участниками конференции уже стали десятки профессионалов, задействованных в работе клубов российской Премьер-лиги. Опыт других стран показывает, что подобные обучающие конференции являются значимыми событиями для всего футбольного сообщества, независимо от того, где они проводятся – в Англии, Испании, Германии, Италии или других странах. Первую российскую онлайн-конференцию можно будет посмотреть также и в записи.