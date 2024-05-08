Российский фонд мира требует от ООН проведения независимого мониторинга ситуации с защитой прав ветеранов Второй мировой войны

Российский фонд мира обратился в ООН с требованием создания официальной рабочей группы с независимыми представителями стран-участниц ООН, для постоянного мониторинга ситуации с защитой прав и выполнения гарантий на достойное пенсионное и медицинское обеспечение ветеранов Второй мировой войны. Соответствующее обращение направила первый вице-президент РФМ, руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина, передают РИА «Новости».

«Мы обеспокоены политической конъюнктурой, сложившейся в ряде западных стран, связанной с искажением исторических событий и интерпретации ролей участников Второй мировой войны. Мы требуем создания официальной рабочей группы с независимыми представителями стран-участниц ООН, для постоянного мониторинга ситуации с защитой прав и выполнения гарантий на достойное пенсионное и медицинское обеспечение ветеранов Второй мировой войны, — пишет в своем обращении Елена Сутормина. Недопустимо, чтобы в угоду сиюминутным политическим целям, на потребу своим «кураторам» или какой-то националистически настроенной аудитории безликие политики-популисты оскорбляли память павших и честь еще живущих героев Второй мировой войны».

Отметим, что Российский фонд мира регулярно ведет мониторинг ситуации с защитой прав ветеранов Второй мировой войны, проживающих за рубежом.

«Пропустить и допустить новую консолидацию праворадикалов и их попытку «реванша» нельзя в интересах всего глобального мира и каждой из наших стран, в отдельности», — отмечает Елена Сутормина.