Россия и Беларусь нацелены на поддержку лучших практик, благоприятствующих творческой инициативе

Министерство культуры Российской Федерации при поддержке официальных органов принимающей стороны провело в Минске комплекс мероприятий российско-белорусского форума новых культурных инициатив.

Перед Форумом были поставлены задачи выявления лучших практик, благоприятствующих творческой инициативе, самореализации творческих личностей в России и Беларуси, укрепления статуса отрасли «Культура» как мощного ресурса развития российско-белорусского сотрудничества, создания условий для обмена опытом и формирования двусторонних проектных инициатив в культурной сфере, создания новых каналов творческого общения граждан обеих стран, занятых в креативных индустриях, и совместной реализации творческих проектов, развития модели и формы привлечения молодежи к решению актуальных вопросов реализации культурной политики в современном обществе, обмен опытом, координация деятельности учреждений культуры, укрепление двусторонних культурных связей, продвижение идей и ценностей патриотизма в молодежной среде через развитие национально ориентированного творческого предпринимательства и создания отечественных брендов.

К подготовке к Форуму и к участию в его мероприятиях были приглашены — руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры Российской Федерации и Республики Беларусь, руководители и студенты образовательных организаций России и Беларуси, руководители учреждений культуры России и Беларуси, представители волонтерского движения, представители медиасообщества, освещающие культурные события и популяризующие изучение истории и культуры, представители IT-сферы, реализующие просветительские проекты в сфере культуры, представители фондов и организаций, работающих в сфере креативных индустрий.

В рамках Форума 25 ноября 2021 года в Национальной библиотеке Республики Беларусь состоялось пленарное заседание (дискуссионная панель) под названием «Культурные инициативы как основа развития творческих индустрий в России и Беларуси». С докладами выступили генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Оксана Книжникова, директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Артур Латыпов, руководитель Центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Наталья Логинова, заместитель генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь Сергей Вечер, директор Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Дмитрий Гринченко и посол доброй воли ООН по промышленному развитию Вероника Пешкова.

В целом мероприятия Форума показали заинтересованность и вовлеченность учреждений культуры двух стран в реализацию и продвижение культурных инициатив для углубления культурного взаимодействия народов России и Беларуси.