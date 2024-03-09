RPG-игра MIR2M: The Grandmaster от ChuanQi IP представляет одномесячное юбилейное событие 

Общество
9 марта 2024

ChuanQi IP, дочерняя компания Wemade (генеральный директор: Генри Чанг — Henry Chang), проведет два мероприятия в рамках празднования месячной годовщины MIR2M: The Grandmaster, новой основанной на блокчейне игры в жанре Idle RPG по боевым искусствам.

Во-первых, новым пользователям предоставляются купоны на получение 100 элементов «Bound Yuanbaos» и одного «EXP Fairy». Купоны распространяются через социальные каналы MIR2M, и пользователи могут использовать их, введя код в меню Benefit Hall.

Мероприятие проводится каждую пятницу, субботу и воскресенье. Участники могут присоединиться, используя ямбы или билеты. Более 310 элементов, в том числе «Alien Beast» и «Collection Cards» для быстрого роста, распределяются в качестве наград события.

MIR2M: The Grandmaster, выпущенная в феврале, является третьей игрой в серии MIR2M. Она содержит разнообразный контент, такой как PvP-бои, подземелья боссов и системы гильдий. Игроки могут создавать группы до пяти персонажей различных классов, таких как воины, маги и даосы, одновременно развивая их.

Подробную информацию об игре и мероприятиях можно найти на официальном сайте MIR2M: The Grandmaster и на глобальной блокчейн-платформе WEMIX PLAY.

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