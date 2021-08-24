РСК построит на Кубани промышленный парк площадью 15 гектаров

Специалисты «Российской стекольной компании» построят в Динском районе Краснодарского края крупный промышленный парк. Власти региона уже согласовали отведение под этот объект земельного участка площадью 15 гектаров. Об этом сообщил Алексей Деменко, директор стекольного завода.

«Промышленный парк – это конгломерат хозяйствующих субъектов, которые образуют один технический кластер и обладают общей инфраструктурой, объединенными мощностями. Например, в парке разобьет свою логистическую зону компания Fix Price, свои новые линии также откроют стекольный завод “РСК” и немецкий оператор “Ишебек Титан”», – рассказал Алексей Деменко.

Он отметил, сегодня в границах будущей технической зоны имеется два свободных надела, площадь которых составляет 1,3 и 4 гектара. На эти площади в компании планируют привлечь резидентов.

«В будущем, промышленный парк разовьется в еще более многофункциональную структуру, чем она имеется сегодня. Мы ведем свою деятельность в парке достаточно давно. Очень важно, имеем в части газообеспечения и электрообеспечения достаточные мощности. Кроме того, тут находится удобная автодорожная развязка, ведущая к трассе “Дон”», – отметил директор завода.

«Российская стекольная компания» – одно из ведущих и стабильно функционирующих региональных предприятий. Продукция стекольного завода активно экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Среди них – Турция, Азербайджан, Израиль, Грузия, Армения. В перспективе, в компании собираются наладить экспорт готовой продукции в Испанию и Канаду.

Источник фото: rglass.ru