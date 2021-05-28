РСПП: «У «Норникеля» высокий потенциал устойчивости»

Горно-металлургическая компания сегодня презентовала общественности свой новый отчет об устойчивом развитии за 2020 год. Эксперты констатируют: вопреки объективным экономическим и экологическим трудностям минувшего отчетного периода «Норникель» твердо удерживает лидерские позиции в своей сфере.

Компания не только остается непоколебимой на фоне возникших сложностей, вызванных пандемией и рядом аварийных происшествий, но и находит возможности для существенного наращивания инвестиций – причем не только в развитие своих производственных мощностей, но и поддержку регионов присутствия. Оказание различного рода помощи территориям, на которых расположены филиалы «Норникеля» — один из основных корпоративных приоритетов его развития. И это подтверждается конкретными цифрами: за минувший год поддержка ГМК регионам присутствия выросла на треть и составила свыше 47 млрд рублей.

В компании выделяют несколько направлений работы на местах: экологическое, туристическое, взаимодействие с малыми коренными народами и грядущая масштабная реновация в Норильске. Каждое из них отражено в комплексном плане социально экономического развития, подписанном федеральным центром, властями Красноярского края, муниципалитетом Норильска и «Норникелем». Из 120 мрлд рублей, запланированных на реализацию программы до 2035 года, 81,3 млрд – две трети суммы – это инвестиции компании. Так, только в рамках жилищной реновации Норильска на средства ГМК будут построены около 100 новых домов общей площадью 400 тысяч кв. метров. Таким образом «Норникель» намерен обеспечить переход к новым высоким стандартам жизни в арктическом городе. «В последнее время мы очень плотно работаем с «Норильским никелем» в части реновации, экологии. Отдельно мы приступаем к реализации программы реабилитации природных компонентов, которые пострадали в результате прошлогодней аварии. Считаю, что движемся конструктивно. Надеемся, что этот тренд будет продолжен и послужит развитию и улучшению качества жизни на Таймыре, в Норильске, Красноярском крае и в Арктике в целом»», — отметил заместитель председателя правительства Красноярского края Николай Зуев.

Работу компании в регионах присутствия по достоинству оценили и представители коренных малочисленных народов Севера. Летом 2020 года ГМК отправила Большую этнологическую экспедицию на Русский Север, ее участники объехали все поселки, в которых проживают общины, собрали их предложения и пожелания, с учетом которых была составлена программа адресной помощи. На возмещение экологического ущерба представителям КМНС уже выделено почти 95 млн рублей. «Компания «Норникель» столкнулась проблемой изменения климата, с износом промышленных объектов и очень достойно реагирует на эту ситуацию. Я бы хотел обратиться ко всем компаниям, которые сегодня планируют становиться резидентами арктической зоны, чтобы они настраивались на такой ритм работы и брали пример с «Норникеля», — заявил президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков.

Умение признавать свои ошибки, оперативность и открытость в решении проблем, тесное взаимодействие с властями всех уровней и местными жителями позволили «Норникелю» без каких-либо особых потерь пережить непростой 2020 год. Опыт показал: компания, десятилетиями не словом, а делом укрепляющая свой потенциал устойчивости, способна достойно встретить любые вызовы. «У «Норникеля» всегда были высокие позиции в рейтингах устойчивого развития. После событий 2020 года, естественно, возникает вопрос, может ли компания сохранить свои позиции. Так вот стресс-тест, который провела и РСПП и Мосбиржа, показал, что у «Норникеля» высокий потенциал устойчивости. В компании хорошо налажены процессы управления, в том числе факторами устойчивого развития и рисками. Безусловно, последствия разлива показатели снизили. Но тот высокий уровень, которого компания достигла и по показателям результативности, и по качеству управления всеми процессами, сохраняет «Норникель» в числе лидеров», — полагает управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова.