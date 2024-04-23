RTVI становится наследником «Дома 2»

Общество
23 апреля 2024

Несколько дней назад МИД России выступил с заявлением «О содержащем недостоверную и ложную информацию интервью Представителя ЕС в России Ролана Галарага онлайн-порталу RTVI». МИД РФ называет содержащийся в интервью «анализ» отношений Москвы и Брюсселя набором пропагандистских тезисов.

Издание EADaily рекомендует повнимательнее присмотреться к «международному американскому каналу», который, в условиях открытого противостояния решил донести до русскоязычной аудитории очередной пропагандистский выпад противника.

При ближайшем рассмотрении становится очевидно – RTVI чужд нашей стране не только политически, считают журналисты издания EADaily. Ключевыми форматами канала являются антироссийская риторика и темы сексуальных девиаций. RTVI, к примеру, публикуем видеоподкаст с двусмысленным названием «Встал вопрос» о секс-игрушках, мастурбации, минете и т.п.

RTVI становится наследником «Дома 2». Некоторая преемственность имеется и в кадровом подходе: креативным продюсером RTVI числится бывший сотрудник «Дома 2» Филипп Долгоруков.

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