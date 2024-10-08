Результаты выборов в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района Краснодарского края стали настоящей сенсацией, когда руководитель Юридической службы региона Сергей Пищулин завоевал депутатский мандат с большим отрывом.

На самом деле, у этой закономерной сенсации есть вполне существенные обоснования. Будучи членом партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Сергей Пищулин долгое время проявлял себя как активист и общественный деятель. Он принимал участие и лично инициировал социальные проекты, поддерживал детский и юношеский спорт в крае, оказывал помощь участникам СВО и содействовал проведению различных мероприятий. Его кампания была нацелена на повышение правовой грамотности и защиту интересов граждан, а также на поддержку значительных успехов и четкого плодотворного курса главы Новопавловского сельского поселения Ларисы Арсентьевны Скляровой, что, по мнению экспертов, сыграло ключевую роль в его успехе.

Сергей Викторович Пищулин родился 1 марта 1987 в станице Павловской Павловского района. Свои детские и юные годы он провел в селе Кулешовка Белоглинского района, где и сформировались его жизненные устремления. Имеет два высших образования: в 2009 году с отличием окончил Кубанский государственный аграрный университет, а в 2014 году — Российскую академию правосудия, получив квалификацию юриста. Являясь членом Ассоциации юристов России и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», он вносит свой вклад в повышение правовой грамотности населения региона и даже соседних субъектов. Недаром в г. Ростов-на-Дону он был номинирован на премию «Топ лучших экспертов».

Свыше 13 лет, занимая должность руководителя Юридической службы Краснодарского края, он искренне помогает людям, со всей душой отвечая на их запросы и стремясь к результату. Его главной целью всегда остаётся служение и поддержка земляков. Так Сергей Пищулин зарекомендовал себя, работая в краевом центре, выделяясь своей нацеленностью на результат, репутацией, фундаментальными жизненными принципами и, конечно же, непередаваемой, присущей только ему, харизмой и коммуникабельностью.

Сергей Пищулин известен своим опытом работы в юридической сфере, что внушает доверие населению. Его программа, сосредоточенная на правозащитных инициативах и улучшении доступности юридических услуг, нашла отклик у жителей не только региона, но и родного ему Новопавловского сельского поселения. Благодаря изучению актуальных социальных вопросов Пищулин смог предложить реальные решения для улучшения качества жизни в крае.

Сергей Пищулин активно взаимодействует с различными общественными организациями и инициативными группами, что позволяет ему четко понимать потребности и проблемы населения. Его открытые встречи и семинары дают возможность жителям озвучивать свои идеи и предложения, формируя тем самым диалог между властью и гражданами. Это способствует повышению уровня доверия к его программе и укреплению гражданского общества в регионе.

Теперь перед новым депутатом стоят непростые задачи. Он должен наладить эффективное сотрудничество с другими представителями законодательной власти, чтобы добиться изменений, необходимых для улучшения жизни людей в Новопавловском сельском поселении. С множеством идей и поддержкой избирателей Пищулин готов взяться за работу и показать, что его победа — это не случайность, а начало значительных преобразований.

Сергей Пищулин – юрист, руководитель Юридической службы Краснодарского края, депутат Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района пятого созыва, член Ассоциации юристов России.