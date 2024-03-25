Рюрик прорубает единое окно в Африку

Группа компаний «Рюрик» достигла соглашения с Министерством юстиции Центральноафриканской Республики (ЦАР).

Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, согласно которому группа «Рюрик» создаст в ЦАР компанию, которая займётся комплексным сопровождением российских компаний для работы в Центральноафриканской Республике. Работа новой компании будет организована по принципу «единого окна».

В рамках указанного меморандума, российская сторона берёт на себя вопросы по информированию государственных властей и бизнеса Российской Федерации о возможностях деятельности отечественных предприятий и организаций в ЦАР, юридических аспектах проведения и сопровождения такой деятельности, а также по поиску инвесторов для развития проектов в Центральноафриканской республике.

Министерство юстиции ЦАР, со своей стороны, будет осуществлять информационную поддержку, создавать совместные рабочие группы с представителями органов законодательной и исполнительной власти республики, предоставлять визовую поддержку, организовывать приём делегаций представителей бизнеса из РФ.

Как известно, в последние годы происходит активное расширение сотрудничества России с африканскими странами из бывшей французской сферы влияния – речь идёт в основном о Центральноафриканской Республике, Мозамбике, Гвинее, Судане, Мали, Гвинее-Бисау и Буркина-Фасо. Обычно, когда говорят о продвижении РФ в Африку, имеют ввиду развитие сотрудничества в сферах золотодобычи, добычи алмазов, природного газа, взаимодействие в вопросах безопасности.

ЦАР обладает значительными природными богатствами, включая нефть, золото, алмазы, урановую руду, лесные и гидроэнергетические ресурсы, на экспорт эта страна также поставляет хлопок, кофе, табак, арахис, просо, кунжут и бананы, и является кроме всего прочего поставщиком экзотических животных и слоновой кости.

Стоит отметить, что любая из вышеперечисленных ресурсных позиций в настоящее время представляет собой большой интерес для российского бизнеса, так как позволяет организовать альтернативные точки добычи и поставок стратегического сырья, и ценных сельскохозяйственных товаров.

«Подписанный нами меморандум с властями ЦАР позволяет перейти к оперативному созданию юридической системы поддержки и обслуживания работы российских компаний в сердце Африки, — говорит генеральный директор группы компаний «Рюрик» Александр Боднар. – Персонал ГК «Рюрик» и создаваемой в ЦАР российской службы «единого окна» обладает хорошими знаниями местных юридических, инвестиционных, деловых реалий и готов оказать всю необходимую помощь российским компаниям и инвесторам, желающим выйти на африканский рынок. Фактически, наша договорённость с властями ЦАР – это конвертация дружественных отношений республики с Россией в юридический и деловой формат».

На фото: Президент ЦАР, Фостен-Аршанж Таудера с гендиректором ГК «Рюрик» Александром Боднером (справа).