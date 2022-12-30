С каких покупок стоит начать новый год

Каждый четвёртый россиянин уже решил, на что потратит крупную сумму в 2023 году. В лидерах — ремонт квартиры, покупка машины и улучшение жилищных условий. Такие данные в ходе совместного исследования получили страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие».

По статистике популярных маркетплейсов, в январе чаще всего люди покупают гаджеты, мелкую бытовую технику, товары для зимних видов спорта и развлечений. В первый месяц нового года многие ждут грандиозных распродаж зимних коллекций. Но удачные покупки — это не только пуховик со скидкой 70% или три тёплых свитера по цене двух.

Что купить в январе, чтобы это радовало и приносило пользу весь год

Блокнот, мотивирующий ежедневник или скетчбук

Это те вещи, которые проведут с нами весь год. Если ещё не получили новенький планинг в подарок, самое время приобрести его во время новогодних каникул.

Абонемент в фитнес-центр

Похудеть и привести себя в форму — популярное новогоднее желание. Если

в очередной раз пообещали себе в новом году скинуть лишние килограммы, годовой абонемент в фитнес-клуб станет разумной покупкой. Можно сразу приступить к тренировкам, пока желание достаточно сильно. К тому же, потраченная немаленькая сумма станет отличной мотивацией, чтобы не пропускать занятия. Постепенно регулярная физическая активность войдёт в привычку и приведёт к желаемому результату.

Подписку на онлайн-клуб

Та скорость, с которой информация обновляется и появляется каждый день, часто не позволяет сконцентрироваться на главном. В новом году можно избавить себя от беготни по разным сообществам в поисках нужной информации и оформить годовую подписку на онлайн-клуб. Например, в Black Square Club тщательно подошли к наполнению своего сообщества и предлагают участникам онлайн-лекции по психологии, выдержки из программ своих лучших курсов, разборы фильмов и книг, ежедневные рекомендации психолога. Участники Black Square Club целый год смогут получать информацию, которая будет помогать развивать сильные стороны, становиться успешнее и счастливее. Члены клуба научатся пользоваться психологией как инструментом и прокачают своё психологическое здоровье. А это тот навык, который поможет исполнить главное желание — изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Путешествие

Именно январь многие считаю удачным временем для планирования отпуска. Продолжительные выходные позволяют не спешить с принятием решения, внимательно всё изучить, почитать отзывы и выбрать лучшее место для отдыха. К тому же благодаря раннему бронированию проживание может выйти на 20–30% дешевле, чем при покупке за 1–2 месяца до поездки.

Умную электронику

Можно уже в начале года позаботиться о себе и обзавестись электронными помощниками, которые делают нашу жизнь комфортнее. Робот-пылесос, смарт-блендер, умная мультиварка помогут в быту. А с помощью таких умных гаджетов, как маски для сна или смарт-часы, можно будет следить за здоровьем и своей активностью.

Чтобы любые покупки приносили радость и не заставляли нас думать о впустую потраченных деньгах, к ним нужно подходить осознанно. Для этого помогут несколько вопросов.

Могу ли я позволить себе это купить?

Улучшит ли эта покупка качество моей жизни?

Близка ли она к моим главным целям?

Удачная ли у неё цена?

Психолог Лираз Маргалит советует внимательно изучать состав, отзывы, описание товара перед покупкой — это ещё один способ заставить мозг мыслить рационально.

Как говорила Мэрилин Монро: «Не в деньгах счастье, а в покупках». То, что куплено обдуманно и с хорошим настроением, принесёт гораздо больше пользы и удовольствия.