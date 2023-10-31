С начала ноября 2022 года 36 человек потерявших зрение и слух в ходе СВО получили и продолжают получать помощь от «Дома слепоглухих» в Пучково

Благотворительный Фонд «Дом слепоглухих» оказывает комплексную помощь людям с нарушением зрения и слуха. Основная деятельность фонда связана с оказанием социальной реабилитации людям, получившим инвалидность по зрению и слуху, в 2022 года сотрудники и волонтеры фонда начали оказывать поддержку людям, потерявшим зрение и слух в результате участия в СВО.

Основная работа ведется в госпиталях и по месту пребывания военнослужащих. В рамках социальной реабилитации им оказывается психологическая поддержка, помощь в подборе и в приобретении необходимых технических средств реабилитации, а также обучение их использованию. Военнослужащие, потерявшие зрение и слух, имеют возможность обучиться чтению и письму шрифтом Брайля, получить навыки использования смартфонов с синтезаторами речи, навыки самообслуживания и самостоятельного передвижения в пространстве с использованием тактильной трости. При участии юристов сотрудники фонда оказывают им помощь в оформлении и получении социальных льгот и выплат. При желании человека, потерявшего зрение или зрение и слух, может быть разработана индивидуальная дорожная карта, то есть, определение цели и этапов ее достижения (к примеру, трудоустройство по доступной специальности).

Нам поступают самые разные просьбы. Так, у бойца Алексея (имя изменено) произошла почти полная потеря зрения на 1 глаз. В военном госпитале прошёл уже не одну консультацию, но решение по операции так и не найдено.

На помощь пришла волонтёр Мария Мелёхина, врач-офтальмолог, занимающийся глазными заболеваниями более 20 лет. Кандидат медицинских наук с международной врачебной практикой в странах Аравийского полуострова и Персидского Залива на протяжении 10 лет.

Боец приехал на консультацию вместе с куратором госпиталя Еленой, преодолев 2-х часовой путь из Подмосковья до клиники. Мария провела осмотр на различных приборах, в завершении приёма доктор доступно рассказала бойцу всё, что происходит с его глазом, объяснила почему не стоит делать операцию и выписала необходимые капли для поддержания здоровья глаза.

Наш боец остался доволен этой встречей. А мы рады, что смогли помочь!

Важным в процессе социальной реабилитации людей, потерявших зрение и слух в результате участия в СВО, является то, что ее оказывают в том числе специалисты с нарушением зрения и слуха, которые могут быть для них положительными примерами.

Кроме того, сотрудники фонда организуют для военнослужащих, потерявших зрение и слух участие в мероприятиях, доступных для людей с нарушением зрения и слуха и сопровождает их. Участие в них дает возможность понять, что даже при отсутствии зрения можно продолжать посещать кинотеатры, театры, музеи, выставочные пространства и знакомиться с ними, благодаря современным технологиям тифлокомментирования и создания тактильных моделей

Работа проводится с учетом того, что многие военнослужащие пока еще остаются в составе действующей армии, поэтому их личные данные публично не оглашаются.