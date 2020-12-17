С научными достижениями и культурой России познакомит детей-билингвалов проект «Вместе. To gather»

Стартовал международный образовательно-просветительский проект «Вместе. To gather», проводимый при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Цель проекта – стимулировать интерес к изучению русского языка в разных странах у детей-билингвалов через их участие в просветительских и образовательных мероприятиях.

Уже до конца текущего года мероприятия проекта пройдут для граждан Испании и Киргизии. Организаторы подготовили для участников увлекательные туры по истории достижений русской науки и культуры, а также биографиям их величайших представителей. Все видеоматериалы уникальны и созданы на основе работы с музейными, архивными и библиотечными фондами с использованием авторской методики. В рамках проекта запланировано проведение творческого онлайн-марафона «Об искусстве. Просто», конкурса «История изобретений глазами детей», фестиваля «Русская наука. Изобретения русских ученых».

Все мероприятия в рамках проекта «Вместе. To gather» проходят дистанционно на русском языке. Партнёры проекта – цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А.С. Пушкина в Мадриде и «Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений «Мекеним АЛА-ТОО».

Мероприятия проекта пройдут до 28 декабря. Регистрация участников проводится на сайте: www.rutogather.com