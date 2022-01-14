С профессиями будущего познакомит школьников проект «Город открытий»

Для учеников из самых разных регионов страны в Москве разработан уникальный проект «Город открытий». Его цель – знакомство с профессиями будущего в инновационных отраслях. С помощью инициативы ученикам покажут реальность за пределами уроков и учебников. Туризм становится эффективным инструментом для получения новых знаний и компетенций, а не только отдыхом и развлечением. Три тысячи школьников из 85 российских регионов уже воспользовались образовательными треками проекта в сфере науки и культуры.

Демонстрируя старшеклассникам живую систему отраслей, объектов и профессионалов, программа «Города открытий» охватывает различные области знаний целиком, а не по частям. Как рассказал Константин Старостин, заместитель начальника управления по развитию образовательного туризма АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы», ученики дома выбирают себе трек по интересам, затем в рамках проекта участвуют в занятиях по развитию soft skills. Следующая ступень – знакомство в ходе трех-, пяти- или семидневного тура по столице с отраслью или несколькими отраслями. Для школьников организуются экскурсии в технопарки, на производства, в профильные вузы, офисы стартапов и корпораций. В проекте предусмотрено несколько индустриальных отраслевых треков в рамках образовательно-туристических маршрутов.

Проект поддерживают партнеры – целый ряд научных и культурных организаций. С работой экологов и микробиологов, например, знакомят пять лабораторий центра «Заповедное посольство» в парке «Зарядье», а интерактивный павильон «Нефть» на ВДНХ – с профессиями нефтегазовой сферы. О профессиях в области культуры рассказывают Еврейский музей и центр толерантности, Музей современного искусства «Гараж», Государственная Третьяковская галерея и другие площадки.