Huawei и ЮНЕСКО расширили проект по открытию школ в новых странах 

ЮНЕСКО и Huawei запустили второй этап проекта «Открытые высокотехнологичные школы для всех» (TeOSS) на семинаре ЮНЕСКО «Цифровое будущее образования», объявив, что второй этап продлится с 2024 по 2027 год в Бразилии, Таиланде и Египте. Первый этап уже принес пользу тысячам педагогов в Египте, Гане и Эфиопии.

UNESCO, Huawei and TeOSS project country representatives at the UNESCO Digital Futures of Education Seminar

В соответствии с ЦУР 4 ООН проект TeOSS стремится создать более устойчивые к кризисам, инклюзивные и перспективные системы образования, используя технологии для предоставления цифровых ресурсов, обучения и политической поддержки преподавателям и учащимся.

«Перед лицом беспрецедентной цифровой трансформации образование стоит на переднем крае, используя технологии не только для расширения доступа, но и для переопределения самой природы обучения и знаний для будущих поколений, — сказала Стефания Джаннини (Stefania Giannini), заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования. — Благодаря таким партнерам, как Huawei, мы можем использовать эту цифровую революцию для формирования инклюзивного, справедливого и ориентированного на человека образовательного будущего».

Этап 1 TeOSS проходил с 2020 по 2024 год в Египте, Эфиопии и Гане. ЮНЕСКО и Huawei оказали поддержку министерствам образования трех африканских стран в разработке, внедрении и оценке открытых школьных систем в рамках трех пилотных проектов.

В рамках этого процесса представители министерств из трех стран поделились прогрессом, передовым опытом и опытом первого этапа на вчерашнем семинаре ЮНЕСКО.

«Проект направлен на решение образовательных проблем путем интеграции цифровых платформ обучения и цифрового контента, которые соответствуют учебной программе и цифровым знаниям учителей. Он также направлен на продвижение моделей открытого образования посредством национальной политики цифрового обучения, — сказал Хегази Идрис (Hegazi Idris), советник министра грамотности и непрерывного обучения Министерства образования Египта.

В Египте TeOSS поддерживает 950 000 преподавателей K-12 через Национальный центр дистанционного обучения. В Гане проект TeOSS расширил национальные образовательные платформы для учащихся и преподавателей по всей стране. В 10 пилотных школах проектом воспользовались 1000 учителей и 3000 учащихся. В Эфиопии TeOSS охватывает 12 000 учащихся и 250 преподавателей в 24 отобранных пилотных средних школах.

Также на семинаре ЮНЕСКО представители Бразилии, Таиланда и Египта обсудили ключевые национальные проблемы, стоящие перед образованием, и то, как этап 2 проекта TeOSS может помочь в их решении.

«Таиланд запустил Digital Thailand для цифрового образования посредством связи, материалов и знаний», — сказал Сутхеп Кенгсантия (Suthep Kaengsanthia), постоянный секретарь по вопросам образования Министерства образования Таиланда.

«Бразилия поставила перед собой цель обеспечить всеобщее подключение для образовательных целей во всех государственных школах базового образования в стране к 2026 году», — сказала Барбара Баселлар Родригес де Годой (Barbara Bacellar Rodrigues de Godoy), консультант по управлению проектами начального образования Министерства образования Бразилии.