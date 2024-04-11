«Гранты и пожертвования: Как социальные проекты удваивают бюджет»

На сегодняшний день крайне актуальным является внедрение НКО и социальных проектов в бизнес-деятельность. Наряду с улучшением имиджа компании, такой подход способствует наращиванию продаж, получению дополнительных финансовых средств, привлечению новых сотрудников и клиентов, считает омбудсмен НКО Александр Горячев, возглавляющий Общероссийскую общественную организацию по содействию в создании и развитии НКО России «Партнер».

На реализацию заметного социального проекта можно получить грант и увеличить объем денежных ресурсов за счет внешних источников. Социальный статус способствует повышению безопасности бизнеса.

Кроме того, социальная повестка содействует усилению команды и повышению ее ответственности. Социальная проблема облегчает задачу сбора многочисленного сообщества, что гораздо сложнее по сравнению с случаями, когда это делается вокруг продукта.

Реализация социальных проектов нередко обусловлена личным запросом владельца бизнеса. Немало людей готовы помочь другим в преодолении подобных проблем.

По словам Горячева, социальную ответственность следует рассматривать в качестве действенного инструмента развития бизнеса, а не просто как дань моде.