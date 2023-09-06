«С Саудовской Аравией на мировой рынок» Huawei Cloud запускает услуги в Саудовской Аравии

На саммите Huawei Cloud Summit Saudi Arabia 2023 Huawei Cloud объявила о запуске регионального подразделения Huawei Cloud Riyadh. Это подразделение будет способствовать экономическому росту в стране за счет развития цифровых технологий.

Запуск регионального подразделения Huawei Cloud Riyadh означает, что подразделение в Саудовской Аравии станет основным центром Huawei Cloud в обслуживании стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки, предоставляя инновационные, надежные, безопасные и устойчивые облачные сервисы. Это достижение подчеркивает неизменную приверженность Huawei Cloud к поддержке программы Саудовской Аравии Vision 2030, которая соответствует амбициозным целям страны в области развития технологий, лидерства и инноваций.

Его Превосходительство Хайтам бин Абдул Рахман аль-Охали (Haitham bin Abdul Rahman Al-Ohali), заместитель главы Министерства связи и информационных технологий (MCIT) Саудовской Аравии, поделился своим мнением об этом грандиозном достижении: «Huawei является гордым партнером в технологическом прогрессе нашей страны, сотрудничая с министерством, поставщиками услуг, компаниями и университетами в рамках различных совместных усилий по цифровой трансформации. Мы с нетерпением ждем, какое преобразующее воздействие окажет запуск подразделения Huawei Cloud Riyadh на нашу цифровую экосистему, создавая новые возможности для инноваций и роста.«

Подразделение в Эр-Рияде предоставляет клиентам ряд преимуществ. Прежде всего, в этом регионе воплощается глобальный опыт Huawei в области цифровой трансформации в передовых разработках для различных отраслей промышленности, делая инновации проще и быстрее. Саудовское подразделение Huawei Cloud, расположенное в Эр-Рияде, благодаря архитектуре 3AZ (Availability Zone) обеспечивает высокую доступность и безопасность облачных сервисов, гарантируя стабильную работу различных служб. Кроме того, подразделение может предоставлять облачные услуги полного цикла, включая инфраструктуру, базы данных, контейнеры, обработку больших данных и услуги искусственного интеллекта, для удовлетворения потребностей различных отраслей.

Центр в Эр-Рияде, построенный на базе высоконадежной архитектуры 3AZ, обеспечивает низкую задержку и покрывает все существующие сети операторов связи STC, Zain и Mobily. В местном центре обработки данных данные будут храниться локально в соответствии с требованиями внутреннего законодательства. Кроме того, компания запустит 68 облачных сервисов в трех категориях: данные, искусственный интеллект и облачные технологии.

Стивен Йи (Steven Yi), старший вице-президент Huawei и президент подразделения Huawei в Ближневосточном и Центрально-Азиатском регионах, отметил: «Я пережил множество незабываемых моментов в этой удивительной стране. Только вчерашняя прогулка по недавно отреставрированной Эд-Диръии вызвала у меня глубокие эмоции. Мне вспомнилась старая китайская поговорка: «Постройте правильное гнездо, и туда прилетит феникс». Суть ее ясна: создайте привлекательную среду, и вы привлечете лучших. Это несомненно относится к Саудовской Аравии — стране, которая неизменно привлекает лучших инвесторов».

Компания сообщила, что Huawei Cloud будет использовать ряд ведущих отраслевых технологий для развития интеллектуальных возможностей Саудовской Аравии, включая Pangu Models 3.0, которые решают проблемы внедрения ИИ, используя отраслевые знания для расширения возможностей искусственного интеллекта в таких секторах, как экономика, государственное управление, промышленность и другие. Pangu Models 3.0 откроет новую эру инноваций в Королевстве и ускорит диверсификацию экономики.

На саммите Huawei Cloud Summit Saudi Arabia 2023 компания также представила программу «Saudi Arabia Go Cloud Go Global», призванную объединить китайские и саудовские предприятия, стимулируя рост и инновации. Компания будет использовать свой богатый опыт работы в более чем 170 странах и регионах, различных отраслях промышленности, а также передовые технологии и решения, чтобы помочь китайским предприятиям выйти на рынок Саудовской Аравии и укрепить партнерские отношения с местными заинтересованными сторонами.

Жаклин Ши (Jacqueline Shi), президент международного отдела маркетинга и продаж Huawei Cloud, заявила: «Huawei Cloud ставит перед собой высокие и глобальные цели в Саудовской Аравии. Подразделение в Саудовской Аравии станет нашим основным центром в обслуживании стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки, предоставляя инновационные, надежные, безопасные и устойчивые облачные сервисы. Мы надеемся создать лучший способ развития интеллектуальных технологий. Облачные технологии позволят расширить возможности для инноваций, инклюзивности и открытости. Облачные вычисления помогут добиться успеха в эпоху цифровых и интеллектуальных технологий. Облачные технологии предназначены для всех».

На мероприятии компания также объявила, что в ближайшие пять лет Huawei Cloud обучит 200 тыс. разработчиков в Саудовской Аравии. Кроме того, компания будет создавать совместные решения с 1000 местных партнеров и запустит программу Huawei Cloud Startup Program, которая поможет развитию 2000 стартапов.

Эрик Янг (Eric Yang), генеральный директор подразделения Huawei в Саудовской Аравии, заявил: «Сегодня мы с гордостью запускаем региональное подразделение Huawei Cloud Riyadh. За последние 20 лет мы проделали большой путь в Саудовской Аравии. Huawei способствует развитию интеллектуального общества, процветанию экономики и взращиванию талантливых специалистов. В период до 2030 года мы будем стремиться постоянно обеспечивать Саудовскую Аравию повсеместной связью, «зеленой» энергией, всепроникающими облачными вычислениями и возможностями ИИ для раскрытия неограниченных возможностей новой цифровой эры».

Компания Huawei Saudi Arabia была основана в 2002 году и сыграла ключевую роль в процессе цифровой трансформации в Саудовской Аравии. На протяжении 19 лет Huawei сотрудничает с региональными поставщиками услуг связи (CSP), без проблем обеспечивая надежную работу сети во время паломничества хадж в Саудовской Аравии. Кроме того, компания поддержала развертывание сети 5G в Королевстве, что позволило стране стать одной из ведущих на мировом рынке технологий 5G. Компания Huawei помогла подключить к связи 3,5 миллиона человек в сельской местности, создать 20 000 местных рабочих мест и обучить для Саудовской Аравии 10 000 специалистов в области ИКТ.

В рамках стратегии «Все как услуга» Huawei Cloud стремится создать облачную среду для использования в различных отраслях и обеспечить цифровизацию промышленности, предоставляя услуги клиентам в более чем 170 странах и регионах по всему миру.