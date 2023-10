Safra New York Corporation завершила приобретение Delta North Bankcorp

Safra New York Corporation, компания владеющая контрольным пакетом акций Safra National Bank of New York («Банк»), приобрела Delta North Bankcorp, включая ее дочернее предприятие Delta National Bank and Trust Company.

Это стратегическое приобретение свидетельствует о расширении Банка в сфере банковского обслуживания частных клиентов и управления состояниями. Оно укрепляет положение банка на рынке среди клиентов с крупным капиталом в США и странах Латинской Америки, где банк осуществляет банковское обслуживание состоятельных клиентов и предоставляет финансовые услуги, имея многолетний успешный опыт работы.

Джейкоб Дж. Сафра, председатель правления Safra National Bank of New York заявил: «Мы с гордостью сообщаем о завершении этого приобретения, которое идеально соответствует стратегии нашей деятельности на этих рынках. Клиенты получат несомненное преимущество — организацию, занимающуюся исключительно управлением состояниями, предоставлением услуг, продуктов и знаний в соответствии с их конкретными потребностями. Мы убеждены, что Банк имеет все необходимые качества для устойчивого продолжения роста и процветания».

Симони Морато, генеральный директор Safra National Bank of New York сказал: «Мы с огромным нетерпением ждем начала непосредственной работы с клиентами Delta и развития долгосрочных отношений. Вместе мы будем развивать сильные стороны нашей организации, не только в США, но и по всему региону Латинской Америки».

Safra National Bank of New York C головным офисом в Нью-Йорке, филиалами в Авентуре, Майами и Палм-Бич, и офисами по всей Латинской Америке является ведущим частным банком с активами клиентов на сумму 30 млрд долларов США. Safra National Bank of New York входит в состав J. Safra Group.

J. Safra Group J. Safra Group (Группа») с общей суммой активов в управлении 300 млрд долларов США состоит из частных банков под названием Safra и инвестиционных холдингов в сферах деятельности на основе активов, таких как недвижимость и аграрный бизнес. В число банков Группы в 160 городах мира входят: Safra National Bank of New York с головным офисом в Нью-Йорке, США; J. Safra Sarasin с головным офисом в Базеел, Швейцария; и Banco Safra с головным офисом в Сан-Паулу, Бразилия. Все они не зависят друг от друга с точки зрения консолидированного надзора.

Группе принадлежит более 200 коммерческих, жилых, торговых и сельскохозяйственных объектов недвижимости премиум-класса по всему миру, таких как офисный центр на Мэдисон-авеню, 660 в Нью-Йорке и один из символов Лондона — башня Мэри-Экс, 30 («Огурец»). В ее инвестиционный портфель в других сферах, помимо прочего, входят аграрные холдинги в Бразилии и Chiquita Brands International Inc. Благодаря устойчивым связям на мировых рынках Группа может существенно повышать стоимость предприятий, входящих в ее состав. В J. Safra Group работает более 34 000 сотрудников.