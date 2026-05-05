Как адаптивный интеллект меняет лидерство и управление: предприниматели Ростова-на-Дону получили новые инструменты

18 апреля 2026 года в Ростове-на-Дону прошел авторский тренинг «Природа и Лидер» ведущего специалиста по адаптивному интеллекту в России и СНГ, кандидата психологических наук, основателя Института Адаптивного Интеллекта Валерия Гута. В нем приняли участие резиденты крупнейшего на юге страны бизнес-сообщества «Reactor», собственники бизнеса, CEO и топ-менеджеры — те, кто хотел разобраться, почему одни и те же управленческие проблемы повторяются даже при смене стратегий и коллектива.

Тренинг был посвящен тому, как внутреннее состояние лидера и команды напрямую формирует результаты бизнеса. В основе — эволюционные механизмы, наблюдения за природой и животным миром, а также практические инструменты научной психологии. Любые неразрешенные внутренние конфликты и компенсаторные механизмы рано или поздно материализуются в организационных проблемах: текучке кадров, стагнации показателей или постоянных конфликтах. Валерий Гут назвал это психосоматикой третьего уровня.

«Бизнес — это всегда отражение внутреннего мира собственника и управленцев. То, что часто воспринимается как внешние, трудноразрешимые проблемы, нередко связано с внутренними процессами. И наоборот — изменения на уровне мышления и поведения руководителя способны трансформировать результаты компании», — подчеркнул Валерий Гут.



Особое внимание уделили психологической грамотности как реальному конкурентному преимуществу. Когда руководитель понимает внутренние процессы свои и сотрудников, умеет с ними работать, он перестает воспроизводить деструктивные сценарии в компании.



«Адаптивный интеллект и психологическая грамотность сегодня становятся необходимыми компетенциями для лидеров, — подчеркнула участница тренинга, бизнес-трекер Анна Манахова. — В своей работе я постоянно взаимодействую с собственниками и управленческими командами и вижу, насколько результаты бизнеса отражают поведенческие стратегии самого руководителя. Особенно ценной стала связка «лидер — поведение команды — состояние бизнеса — вероятность его развития».



Отдельный блок тренинга был посвящен адаптивности — способности выходить за пределы привычных моделей поведения. На примере исследований доктора биологических наук, зоопсихолога Николая Войтониса Валерий Гут показал, что в природе новые поведенческие модели формируются через исследовательскую активность и отказ от жестко закрепленных реакций.

Дополнительный акцент был сделан на коллективных моделях поведения. Разбор стайных стратегий — от распределения ролей до координации действий — участники соотносили с управленческой практикой: эффективные команды, как и природные системы, опираются на гибкость, скорость передачи сигналов, согласованность действий и умение превращать угрозу в преимущество.

«Многое из услышанного оказалось сразу применимым на практике — это самый важный результат, — отметил практическую ценность тренинга предприниматель Юрий Маныцкий. — Сложные психологические аспекты управления были объяснены в понятной и прикладной форме. Отдельно отметил инструменты, которые помогают лучше понимать мотивацию сотрудников и выстраивать более эффективную коммуникацию в команде. Руководитель работает с людьми и понимание их эмоций, мотивации и поведения напрямую влияет на результат команды и бизнеса в целом».

Вторая половина тренинга была посвящена практике. Участники анализировали управленческие ошибки, тестировали способы снижения эмоциональных потерь и отрабатывали инструменты генерации решений. Также проработали тему выгорания как фактора, который напрямую влияет на способность руководителя принимать решения и удерживать стратегический фокус.

По итогам тренинга слушатели ушли с пониманием, что большинство проблем бизнеса возникают не из-за внешнего рынка, а из-за состояния лидера, различий в мышлении команды и неосознаваемых стратегий поведения. Управленческий фокус сегодня смещается от вопроса «что делать?» — к вопросу «как именно мы это делаем и из какого состояния». В этой логике работа с собственным мышлением и поведенческими моделями становится не личной задачей руководителя, а фактором устойчивости всей системы.