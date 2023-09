Саммит Huawei Connect — инклюзивность и устойчивость за счет технологий и партнерства

На саммит TECH4ALL Huawei Connect 2023 были приглашены партнеры TECH4ALL со всего мира, чтобы поделиться своими представлениями о ключевой роли технологий и партнерства в повышении инклюзивности и устойчивости цифрового мира

Ключевой темой саммита, что подчеркивает результаты и лучшие методики текущего проекта, стала выполняемая партнерством роль моста, соединяющего отрасли информационно-коммуникационных технологий, правительства, международные организации, исследовательские учреждения и неправительственные организации для достижения общих целей в таких областях, как инклюзивность и устойчивость.

«Мы знаем, что такие технологии, как широкополосная связь, облачные службы, Интернет вещей и ИИ, имеют огромный потенциал в качестве быстрых катализаторов изменений, которые могут быть полезны как людям, так и планете», — сказал в своей вступительной речи Пенг Сонг (Peng Song), старший вице-президент Huawei и президент по стратегии и маркетингу информационно-коммуникационных технологий.

Выступая от имени Международного союза охраны природы (IUCN), Джеймс Хардкасл (James Hardcastle) подчеркнул, что партнерство Tech4Nature было создано союзом IUCN и компанией Huawei в 2021 году. Реализуя пять пилотных проектов в мире, партнерство Tech4Nature стремится улучшить управление 300 особо охраняемыми природными территориями путем разработки инновационных технических решений и оценки эффективности сохранения природы согласно стандарту Green List союза IUCN.

«Технологии могут революционно изменять сохранение природы. Наше партнерство Tech4Nature позволяет делиться техническими решениями в области биологического разнообразия и изменения климата и масштабировать их. Однако снизить расходы и принимать меры помогает не только оборудование. Наиболее полезный вклад технологий в сохранение природы заключается в анализе данных, что теперь стало возможным. Мы можем ускорить доступ к аналитике и информации для принятия более оптимальных, рациональных и эффективных решений только путем создания инклюзивных многосторонних партнерств», — сказал Джеймс Хардкасл, глава департамента особо охраняемых природных территорий IUCN.

На саммите партнеры TECH4ALL представили два информационных документа и подписали два соглашения о стратегическом сотрудничестве с Huawei в сфере образования и охраны окружающей среды.

Представлены два информационных документа

От имени Министерства образования Кении Мартин Кунгания (Martin Kungania) представил документ «Отчет проекта DigiSchool — подключение школ к Интернету». Этот отчет основан на данных проекта подключения школ к Интернету DigiSchool Internet Connectivity Project — правительственной инициативы, реализуемой совместно с ЮНЕСКО и Huawei. На первом этапе проекта в 2021 году доступ к высокоскоростному Интернету получили девять средних и три начальные школы.

«В настоящее время правительство вместе с ЮНЕСКО и Huawei работает над реализацией второго этапа проекта, в рамках которого будет подключено еще больше школ. В том числе специализированные школы для учеников с нарушениями слуха, которые получат технологию видеоконференцсвязи для помощи учителям и учащимся, что еще более полезно в случае малообеспеченных учеников», — сказал Мартин Кунгания, национальный координатор программы цифровой грамотности Министерства образования Кении.

В документе оценивается улучшение преподавания и обучения благодаря Интернету, определяются лучшие методики масштабирования и устойчивого развития. оценивается усиление администраций школ благодаря подключению к Интернету.

Партнер TECH4ALL в сфере охраны окружающей среды, организация Rainforest Connection (RFCx), выпустила документ «Harnessing the Power of Sound and AI to Monitor Biodiversity and Track Global Biodiversity Framework (GBF) Targets» (Использование возможностей звука и ИИ для мониторинга целевых показателей Глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия (GBF)).

«Куньмин-Монреальская глобальная рамочная программа по сохранению биоразнообразия определяет важнейшие целевые показатели сохранения и восстановления биоразнообразия в мире, но для отслеживания успехов и в конечном итоге достижения поставленных целей нам нужны эффективные средства мониторинга», — сказал Энтони Харфилд (Antony Harfield), технический директор RFCx. — «Экоаккустические средства в совокупности с ИИ обеспечивают неинвазивное, экономичное и масштабируемое решение этой проблемы, упрощая научно обоснованное сохранение природы и адаптивное управление. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с TECH4ALL над реализацией проектов по всему миру, которые продемонстрируют потенциал использования звука и ИИ для отслеживания успехов в достижении целевых показателей GBF».

Организация Rainforest Connection и компания Huawei уже развернули интеллектуальные аудиорешения для выявления таких угроз, как незаконная вырубка леса и браконьерство, и мониторинга биоразнообразия по издаваемым различными видами звукам в экосистемах океанов, гор, лесов и джунглей в 15 странах.

Подписаны два стратегических соглашения

Подписанный компанией Huawei и Китайским фондом социального предпринимательства План повышения квалификации молодых преподавателей служит продолжением существующего проекта обучения молодых сельских учителей цифровым технологиям. В рамках начатой в 2017 году программы по состоянию на июнь 2023 года прошли обучение приблизительно 125 000 молодых сельских учителей, что в свою очередь принесло пользу 6 миллионам детей, обучающихся в сельских школах.

В сфере охраны окружающей среды подписанное компанией Huawei и Государственным заповедником в дельте реки Хуанхэ соглашение об Интеллектуальном сохранении дельты реки Хуанхэ служит продолжением текущего проекта, в рамках которого были разработаны инновационные решения для исследования, мониторинга и защиты птиц в дельте реки Хуанхэ без нарушения местного биоразнообразия. Этот проект включает станции гнездования находящегося под угрозой исчезновения восточного аиста, которых в Восточной Азии осталось всего 10 000 птиц.

На саммите Huawei Connect — ежегодного флагманского мероприятия, на котором собрались бизнес-руководители, эксперты в области технологий, партнеры, разработчики и представители отраслей со всего мира, чтобы вместе исследовать новые возможности интеллектуального будущего, — в павильоне TECH4ALL посетителям было представлено множество проектов, реализуемых в рамках этой инициативы, в том числе DigiTruck, DigiSchool и проект сохранения природы за счет технологий.