Самые востребованные регионы среди туристов РФ назвал сервис Bronevik.com

Регионы
26 марта 2021

Сервис бронирования отелей в России и СНГ Bronevik.com определил, в каких регионах наблюдается повышенный спрос на майские праздники в 2021 году.

  1. Крым — 20% от количества всех бронирований на Bronevik.com.
  2. Краснодарский край — 19%
  3. Санкт-Петербург — 11%
  4. Москва — 9%
  5. Калининградская область — 7%
  6. Татарстан — 3%
  7. Ставропольский край — 3%
  8. Московская область — 3%
  9. Тверская область — 2%
  10. Остальные регионы — 23%.

Руководитель отдела по работе с отелями Bronevik.com Марина Гончаренко отмечает: «Спрос на крымские и краснодарские отели уже сейчас выше, чем в 2019 году. Ожидаем, что в сезон регионы ожидает туристический бум». 

В общей статистике бронирований в рамках Программы кешбэка Краснодарский край обогнал Крым, а две столицы замыкают список на 8 и 9 местах. 

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