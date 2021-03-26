Самые востребованные регионы среди туристов РФ назвал сервис Bronevik.com

Сервис бронирования отелей в России и СНГ Bronevik.com определил, в каких регионах наблюдается повышенный спрос на майские праздники в 2021 году.

Крым — 20% от количества всех бронирований на Bronevik.com. Краснодарский край — 19% Санкт-Петербург — 11% Москва — 9% Калининградская область — 7% Татарстан — 3% Ставропольский край — 3% Московская область — 3% Тверская область — 2% Остальные регионы — 23%.

Руководитель отдела по работе с отелями Bronevik.com Марина Гончаренко отмечает: «Спрос на крымские и краснодарские отели уже сейчас выше, чем в 2019 году. Ожидаем, что в сезон регионы ожидает туристический бум».

В общей статистике бронирований в рамках Программы кешбэка Краснодарский край обогнал Крым, а две столицы замыкают список на 8 и 9 местах.