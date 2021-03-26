Самые востребованные регионы среди туристов РФ назвал сервис Bronevik.com

Сервис бронирования отелей в России и СНГ Bronevik.com определил, в каких регионах наблюдается повышенный спрос на майские праздники в 2021 году.
- Крым — 20% от количества всех бронирований на Bronevik.com.
- Краснодарский край — 19%
- Санкт-Петербург — 11%
- Москва — 9%
- Калининградская область — 7%
- Татарстан — 3%
- Ставропольский край — 3%
- Московская область — 3%
- Тверская область — 2%
- Остальные регионы — 23%.
Руководитель отдела по работе с отелями Bronevik.com Марина Гончаренко отмечает: «Спрос на крымские и краснодарские отели уже сейчас выше, чем в 2019 году. Ожидаем, что в сезон регионы ожидает туристический бум».
В общей статистике бронирований в рамках Программы кешбэка Краснодарский край обогнал Крым, а две столицы замыкают список на 8 и 9 местах.