Санья предлагает увлекательные туристические развлечения к летнему сезону

По мере того как туризм набирает обороты по всему миру, все больше людей ищут новых впечатлений как внутри страны, так и за рубежом. Согласно результатам всестороннего анализа, проведенного Советом по развитию туризма Саньи, в этом популярном курортном городе на южной оконечности китайского острова Хайнань в период празднования китайского Нового года был отмечен значительный приток туристов, главным образом благодаря более молодому, а также местному контингенту, привлеченному разнообразными возможностями для отдыха в этом регионе.

В соответствии с меняющимися запросами туристов Санья постоянно расширяет свой ассортимент возможностей и приглашает открыть для себя ее берега новых путешественников и вновь посетить эти места тех, кто уже здесь побывал. Пока зимний сезон подходит к концу, Санья помогает любителям спорта, особенно лыжного, продолжать оттачивать свое мастерство и предлагает новые возможности для водных видов спорта будущим летом.

«С точки зрения технических и физических навыков серфинг и лыжный спорт имеют много общего. Например, вейксерфинг помогает любителям спорта улучшить свое равновесие и координацию и идеально подходит для летних тренировок приверженцам других видов спорта. Благодаря своим уникальным природным ресурсам и богатой инфраструктуре объектов и сооружений Санья является идеальным местом для отработки спортивных навыков», — сказал генеральный директор Совета по развитию туризма г. Санья Альберт Ип (Albert Yip).

В Санье более 20 вейксерфинг-клубов. Это один из самых трендовых водных видов спорта, который быстро набирает популярность среди туристов, желающих получать удовольствие от динамики сноуборда летом. Вейксерфинг более доступен, чем серфинг, и позволяет глиссировать на короткой доске для серфинга по волне, оставляемой катером. Не нужно ждать идеальную волну: катер создает волны высотой примерно в один метр по обе стороны от кормы — нужно только скользить по ним и наслаждаться ощущением от этого скольжения по воде.

Помимо вейксерфинга, Санья предлагает множество других водных видов спорта для всех желающих. Для тех, кто предпочитает заниматься ими в более спокойном темпе, идеальным вариантом является парусный спорт. На борту яхты в океане можно насладиться прохладным морским бризом, видом и шумом волн на прекрасном фоне острова Хайнань. Любители адреналина могут сесть на водный мотоцикл, прибавить газу и получить впечатление от Южно-Китайского моря на полной скорости.

В Санье водными видами спорта занимаются не только на воде. Гостей приглашают отправиться в небо и испытать чувство свободного полета под водным парашютом. Пролетая над островом Хайнань, путешественники всех возрастов могут впитать в себя яркие краски моря и неба, увидеть остров с высоты и насладиться приливом эмоций от этого приключения и ощущения полета над океаном. Еще один обязательный элемент в программе отдыха в Санье — флайбординг. Благодаря струе воды под давлением можно подняться на высоту до 22 метров над морем, а самым смелым —даже поупражняться в необычных трюках.

От зимы до лета, от водных видов спорта и культурно-познавательного туризма до тематических мероприятий и фестивалей Санья продолжает придумывать, развивать и предлагать увлекательные туристические развлечения и превращать этот город в международное туристическое направление премиум-класса, где каждый сможет получить удовольствие.