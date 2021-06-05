Сбер выпустил первые в России облигации с привязкой к квотам на выбросы CO2

В ходе XXIV Петербургского международного экономического форума старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов сообщил о выпуске Сбером уникальных инвестиционных облигаций, дополнительный доход по которым привязан к динамике рыночной стоимости базового актива — фьючерсов на квоты на выбросы углекислого газа (CO2). Одним из первых заявку на приобретение таких облигаций уже подал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Данный продукт, не имеющий аналогов в России, позволяет инвесторам участвовать в тренде на минимизацию негативного влияния производств на окружающую среду через финансовые инструменты. Инвесторы получат дополнительный доход, если глобальные изменения в регулировании производств приведут к росту стоимости сертификатов на выбросы СО2. Средства от торговли углеродными сертификатами направляются на развитие «зелёных» технологий и внедрение низкоуглеродных решений.

Текущая цена контракта на углеродный сертификат в Евросоюзе (Carbon Emission Allowance Futures) находится на уровне 65 долларов за тонну СО2. На прошлой неделе стоимость углерода в ЕС обновила исторические максимумы и достигала 69 долларов (57 евро) за тонну. При этом рынок и аналитики SberCIB Investment Research ожидают дальнейшего роста его стоимости, что обусловлено общемировым трендом на декарбонизацию, принятием развитыми странами мер по ограничению эмиссии и достижению углеродной нейтральности.

Облигации выпускаются в рублях. Объём выпуска — до 500 млн рублей. Номинал облигации — 1000 рублей. Цена размещения — 115% от номинала. Базовый актив — фьючерс на квоты на выброс одной тонны эквивалента углекислого газа в окружающую среду с экспирацией в декабре 2022 года. Коэффициент участия в росте базового актива — 100%. Погашение — 22 декабря 2022 года. Дата открытия книги — 28 мая 2021 года. Дата размещения — 11 июня 2021 года.

Запуск этого продукта отражает пристальное внимание Сбера к ESG-повестке, что подразумевает минимизацию собственного влияния на окружающую среду, содействие распространению «зелёных» бизнес-моделей и технологий и переход к низкоуглеродной экономике. Данный инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов. Покупка структурных продуктов с привязкой цены к стоимости углеродных единиц даёт им возможность участвовать в глобальном тренде на декарбонизацию экономик планеты, которая является центральной темой мировой ESG-повестки. Наши новые облигации выпускаются в рублях, объём выпуска — до 500 млн рублей.

Андрей Шеметов

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB

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Пресс-служба

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